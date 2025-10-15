Видео
Новости дня

Армия
Фонд Зеленской и ОАЭ заключили соглашение о поддержке Украины

Фонд Зеленской и ОАЭ заключили соглашение о поддержке Украины

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 08:26
Фонд Елены Зеленской и ОАЭ подписали соглашение на 5 млн долл. для поддержки Украины
Елена Зеленская и Рим Аль Хашими позади подписантов. Фото: пресс-служба

Фонд Елены Зеленской и гуманитарное агентство UAE Aid Agency (Объединенные Арабские Эмираты) подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает финансирование в размере 5 млн долларов. Средства направят на реализацию социальных и гуманитарных проектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Читайте также:

Фонд Елены Зеленской и ОАЭ продолжают партнерство

Во время официального визита государственного министра по вопросам международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими в Украину первая леди Елена Зеленская вместе с командой Фундации посетили большую приемную семью на Киевщине, для которой год назад построили дом при поддержке Эмиратов в рамках проекта "Адрес детства". Семья, воспитывающая десять детей, встретилась с Рим Аль Хашими, поделилась своей историей и рассказала, как новый дом изменил их жизнь.

"Вместе с нашими партнерами из ОАЭ мы строим действенное партнерство, которое уже дает конкретные результаты и реально меняет жизнь детей и семей в Украине. Мы благодарны Объединенным Арабским Эмиратам за доверие, последовательную поддержку и искреннее стремление помогать тем, кто в этом больше всего нуждается", — отметила Елена Зеленская.

После встречи состоялось официальное подписание соглашения между Фундацией Елены Зеленской и UAE Aid Agency. Документ подписали директор Фундации Нина Горбачева и Его Превосходительство Султан Мохаммед Аль Шамси, заместитель председателя UAE Aid Agency.

Новое соглашение продолжает трехлетнее стратегическое партнерство между Фундацией и ОАЭ и охватывает три ключевых направления деятельности: развитие семейных форм воспитания, оказание психосоциальной поддержки подросткам и молодежи, а также создание безопасных условий для обучения — обустройство укрытий в школах и детсадах.

"Новое финансирование позволит нам расширить работу над важными проектами для семей и детей, а также реализовать новые инициативы для поддержки и развития молодежи", — рассказала Нина Горбачева.

Совместная работа Фундации и ОАЭ уже принесла значительные результаты. В качестве гуманитарной поддержки было построено 10 домов для больших приемных семей из Харьковской, Донецкой, Херсонской и других прифронтовых областей в рамках проекта "Адрес детства", еще 10 — находятся на этапе строительства и будут завершены в следующем году.

Для улучшения доступа к обучению 12 500 учеников из прифронтовых регионов получили ноутбуки для обучения, а около 20 000 детей из уязвимых категорий обеспечены школьными наборами.

В сфере здравоохранения — 50 карет скорой помощи передано медикам в прифронтовые регионы, а три больницы Харьковщины получили современное медицинское оборудование, которое ежедневно помогает спасать жизни.

Напомним, ранее при поддержке первой леди в Одесской области обустроили еще пять укрытий в учебных заведениях.

А также Елена Зеленская обсудила защиту украинских детей с первой леди США Меланией Трамп во время своего визита в Нью-Йорк.

Елена Зеленская ОАЭ гуманитарная помощь соглашение социальная помощь
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
