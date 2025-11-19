Видео
Украина запускает продовольственную инициативу для Африки и Азии

Дата публикации 19 ноября 2025 20:42
обновлено: 20:43
Украина запускает Food from Ukraine - детали
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Украина объявила о масштабировании гуманитарной инициативы Grain from Ukraine до более широкой программы Food from Ukraine. Она предусматривает переход от точечной продовольственной помощи к системному международному партнерству.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время брифинга в среду, 19 ноября.

Читайте также:

Украина запускает Food from Ukraine

По словам Свириденко, даже несмотря на постоянные ракетные атаки, заблокированные порты, разрушенные терминалы и удары по сельскохозяйственной инфраструктуре, Украина не прекращала отгрузки продовольствия. Это позволило обеспечить продуктами более 20 миллионов человек в уязвимых регионах мира.

Свириденко отметила, что в этом сезоне Украина остается ключевым игроком на глобальном рынке: страна обеспечивает 36% мирового экспорта подсолнечного масла, 38% подсолнечного шрота и более 13% поставок кукурузы.

С начала полномасштабной войны Украина экспортировала более 66 миллионов тонн продовольствия в страны Азии, Африки и Ближнего Востока.

Теперь Украина делает следующий шаг — переходит от роли сырьевого экспортера к стране, предлагающей полный цикл решений: от качественных пищевых продуктов до современных технологий и партнерских программ. Это должно помочь африканским государствам не только получать продовольствие, но и развивать собственное производство, формируя более устойчивую продовольственную систему.

Напомним, что министр иностранных дел Андрей Сибига, что Украина бесплатно доставила продовольствие в Сирию при поддержке международных партнеров.

Ранее фонд Елены Зеленской и гуманитарное агентство UAE Aid Agency (Объединенные Арабские Эмираты) подписали новое соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает финансирование в размере 5 млн долларов.

Африка гуманитарная помощь Юлия Свириденко Азия помощь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
