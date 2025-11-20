Відео
Донька експрезидента ПАР вербувала африканців воювати на боці РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 16:33
Оновлено: 16:45
Африканці на війні в Україні — донька експрезидента ПАР вербувала найманців
Дудузіле Зума. Фото: Getty Images

Донька колишнього президента Південно-Африканської Республіки Дудузіле Зума та чинна депутатка парламенту закликала африканців воювати на боці Росії. Її звинувачують в тому, що вона завербувала близько 20 чоловіків.

Про це повідомляє Bloomberg. 

Африканці на війні в Україні 

Видання повідомляє, що в липні 2025 року 18 африканців поїхали до Росії після того, як Дудузіле переконала їх у тому, що вони проходитимуть навчання на охоронців партії її батька. Чоловіки підписали контракт зі збройними силами РФ і одразу після цього їх відправили на війну. 

Зазначається, що Зума запевняла родичів завербованих, що ті нібито не потраплять на фронт. Однак, вже у серпні з чоловіками пропав зв'язок, а сама Дудузіле не відповідала на дзвінки та повідомлення. 

Президент ПАР Сиріл Рамафоса доручив правоохоронним органам провести розслідування стосовно інциденту, а також надіслав листа до російського Міноборони з проханням повернути чоловіків. 

Bloomberg пише, що раніше Зума активно підтримувала Росію у своїх соцмережах та публікувала фото з російським диктатором Володимиром Путіним. Також вона принижувала Рамафосу.

Відомо, що зараз вона перебуває під судом і звинувачується у державній зраді через підбурювання до насильства в соцмережах у 2021 році. Тоді загинули близько 350 людей під час заворушень після ув'язнення її батька за неповагу до суду.

Нагадаємо, раніше Максим Жорін заявив, що Росія вербує людей в Африці. Він вважає, що необхідно посилити роботу з протидії цьому та переглянути стратегії заміщення людських втрат на фронті.

Також ми писали, що 6 листопада Зеленський обговорив з лідером Кенії рекрутинг іноземців до армії РФ. Він наголосив, що сторони будуть тісніше співпрацювати, аби це припинилося. 

ПАР Африка вербування війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
