Україна
Дочь экс-президента ЮАР вербовала африканцев воевать за Россию

Дочь экс-президента ЮАР вербовала африканцев воевать за Россию

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 16:33
обновлено: 16:34
Африканцы на войне в Украине — дочь экс-президента ЮАР вербовала наемников
Дудузиле Зума. Фото: Getty Images

Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Дудузиле Зума и действующий депутат парламента призвала африканцев воевать на стороне России. Ее обвиняют в том, что она завербовала около 20 мужчин.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Африканцы на войне в Украине

Издание сообщает, что в июле 2025 года 18 африканцев поехали в Россию после того, как Дудузиле убедила их в том, что они будут проходить обучение на охранников партии ее отца. Мужчины подписали контракт с вооруженными силами РФ и сразу после этого их отправили на войну.

Отмечается, что Зума уверяла родственников завербованных, что те якобы не попадут на фронт. Однако, уже в августе с мужчинами пропала связь, а сама Дудузиле не отвечала на звонки и сообщения.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил правоохранительным органам провести расследование в отношении инцидента, а также направил письмо в российское Минобороны с просьбой вернуть мужчин.

Bloomberg пишет, что ранее Зума активно поддерживала Россию в своих соцсетях и публиковала фото с российским диктатором Владимиром Путиным. Также она унижала Рамафосу.

Известно, что сейчас она находится под судом и обвиняется в государственной измене из-за подстрекательства к насилию в соцсетях в 2021 году. Тогда погибли около 350 человек во время беспорядков после заключения ее отца за неуважение к суду.

Напомним, ранее Максим Жорин заявил, что Россия вербует людей в Африке. Он считает, что необходимо усилить работу по противодействию этому и пересмотреть стратегии замещения человеческих потерь на фронте.

Также мы писали, что 6 ноября Зеленский обсудил с лидером Кении рекрутинг иностранцев в армию РФ. Он отметил, что стороны будут теснее сотрудничать, чтобы это прекратилось.

ЮАР Африка вербовка война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
