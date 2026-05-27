Сибига: Украина планирует открыть новые дипмиссии в Африке
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев рассматривает Африку как равноправного партнера. По его словам, Украина наращивает дипломатическое и экономическое присутствие на континенте.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом министр сказал 26 мая на форуме "Украина - Африка: Прошлое, настоящее и будущее взаимоотношений", который состоялся по случаю Дня Африки в помещении Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД.
Что сказал Сибига о наращивании присутствия Украины в Африке
По словам министра, Украина хочет увеличить товарооборот со странами Африки и превысить довоенный показатель в 6,7 млрд долларов. Кроме того, страна планирует расширить дипмиссии на континенте.
"За последние годы Украина открыла в Африке 8 новых посольств, а общее количество дипломатических миссий на континенте выросло до 18. Планируется планируется открытие Посольства Украины в Замбии и Генерального консульства Украины в Кейптауне", — сказал Сибига.
Украинский министр отметил, что Украина рассматривает Африку не как объект помощи, а как равноправного и сильного субъекта глобальной политики.
"Мы идем на континент как "провайдер" и партнер готовых, высокотехнологичных решений. Африка ценит силу, технологии и реальное присутствие — и именно это мы хотим обеспечивать. Взаимная выгода должна быть в центре наших отношений во всех сферах", — добавил он.
Также Сибига сообщил, что стратегическая рамка наполнена конкретным экономическим содержанием через концепцию "трех столбов".
Первый заключается в том, что Украина трансформирует свою роль из простого экспортера зерновых на архитектора и гаранта продовольственной безопасности. В частности, Киев готов делиться современными агротехнологиями, а также участвовать в модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры, строительстве современных автодорог и систем устойчивого энергообеспечения.
Второй "столб" заключается в том, что Украина имеет уникальный опыт противодействия современным угрозам и готова делиться экспертизой по использованию или нейтрализации дронов, систем РЭБ и усилению кибербезопасности.
И третье — Украина предлагает экспорт "готовых решений для цифровизации госуслуг на основные приложения "Дія" и консолидирует украинские ВУЗы, чтобы совместно готовить кадры.
"Африка — это не о благотворительности или гуманитарных дотациях. Это о стратегическом, взаимовыгодном прагматизме на равных. Украина входит на этот рынок как сильный, надежный и высокотехнологичный партнер. Вместе мы способны построить совершенно новое пространство безопасности и развития", — резюмировал Андрей Сибига.
