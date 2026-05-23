Не поїду навіть на капітуляцію: Мельник на запрошення Небензі в Москву

Андрій Мельник. Фото: кадр з відео

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник різко відповів російському представнику Василю Небензі на запрошення відвідати Москву. Він заявив, що не має такого бажання навіть коли Росія зазнає поразки.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрінформ, про це Андрій Мельник заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному на запит Росії.

Відповідь Мельника на запрошення Небензі до Москви

"Хотілося б запросити пана Мельника в Росію… Щоб він на власні очі переконався, як "загинається" економіка Росії, і не тільки в Москві, а й у провінції", — сказав Небензя.

Натомість Мельник відповів, що не має жодного бажання відвідувати Москву. Він наголосив, що не зробить цього, навіть коли Росія буде переможена.

"Я не впевнений, що в мене буде якесь бажання відвідати Москву, навіть коли Росія буде переможена, навіть після падіння режиму Путіна та виплати репарацій. Примирення між Україною та Росією не буде протягом десятиліть, а можливо і століть", — заявив постійний представник України при ООН.

Читайте також:

Мельник також додав, що не поїхав би до РФ навіть для підписання російської капітуляції, та звинуватив Москву у спробах представити себе "жертвою" на засіданнях Радбезу ООН.

Як писали Новини.LIVE, раніше Мельник закликав ООН вигнати Росію через воєнні злочини. Він зазначив, що початок 2026 року став найсмертоноснішим для українських цивільних за весь час повномасштабної війни.

Зазначимо, що 14 травня Росія двічі атакувала авто місії ООН в Херсоні. Володимир Зеленський розповідав, що окупанти цілеспрямовано вдарили по машині міжнародної організації.