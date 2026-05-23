Не поеду даже на капитуляцию: Мельник на приглашение Небензи в Москву

Андрей Мельник. Фото: кадр из видео

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник резко ответил российскому представителю Василию Небензе на приглашение посетить Москву. Он заявил, что не имеет такого желания даже когда Россия потерпит поражение.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укринформ, об этом Андрей Мельник заявил на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу России.

Ответ Мельника на приглашение Небензи в Москву

"Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию... Чтобы он воочию убедился, как "загибается" экономика России, и не только в Москве, но и в провинции", — сказал Небензя.

Зато Мельник ответил, что не имеет никакого желания посещать Москву. Он подчеркнул, что не сделает этого, даже когда Россия будет побеждена.

"Я не уверен, что у меня будет какое-то желание посетить Москву, даже когда Россия будет побеждена, даже после падения режима Путина и выплаты репараций. Примирения между Украиной и Россией не будет в течение десятилетий, а возможно и веков", — заявил постоянный представитель Украины при ООН.

Читайте также:

Мельник также добавил, что не поехал бы в РФ даже для подписания российской капитуляции, и обвинил Москву в попытках представить себя "жертвой" на заседаниях Совбеза ООН.

Как писали Новини.LIVE, ранее Мельник призвал ООН изгнать Россию из-за военных преступлений. Он отметил, что начало 2026 года стало самым смертоносным для украинских гражданских за все время полномасштабной войны.

Отметим, что 14 мая Россия дважды атаковала авто миссии ООН в Херсоне. Владимир Зеленский рассказывал, что оккупанты целенаправленно ударили по машине международной организации.