Сибіга: Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН

Андрій Сибіга. Фото: пресслужба Міністерства закордонних справ України

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на нові масовані удари Росії та погрози подальшої ескалації.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це міністр повідомив 28 травня у своєму X.

Засідання Радбезу ООН щодо ударів РФ по Україні: Київ закликав світ посилити тиск на Росію

28 травня о 22:00 за київським часом відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, ініційоване Україною у відповідь на нові масовані удари Росії по Україні та погрози подальшої ескалації. За словами міністра, Київ закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції та посилення тиску на Москву.

"Оскільки Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру, а також намагається залякати іноземні дипломатичні місії в Україні, необхідна сильна та скоординована міжнародна відповідь для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності", — заявив Сибіга.

Український міністр зазначив, що Україна залишається відданою міжнародному праву, дипломатії та досягненню тривалого миру.

Читайте також:

Заява Андрія Сибіги. Фото: Скріншот X

Як повідомляло Новини.LIVE, Андрій Сибіга заявив, що Київ розглядає Африку як рівноправного партнера. За його словами, Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність на континенті.

Також ми писали, що Андрій Сибіга відреагував на влучання російською ракетою "Іскандер" по складу Всесвітньої продовольчої програми у Дніпрі. Міністр закордонних справ України звернувся до Організації Обʼєднаних Націй.