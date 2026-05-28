Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга: Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН

Сибіга: Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 15:22
Сибіга: Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН
Андрій Сибіга. Фото: пресслужба Міністерства закордонних справ України

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на нові масовані удари Росії та погрози подальшої ескалації.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це міністр повідомив 28 травня у своєму X.

Засідання Радбезу ООН щодо ударів РФ по Україні: Київ закликав світ посилити тиск на Росію

28 травня о 22:00 за київським часом відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, ініційоване Україною у відповідь на нові масовані удари Росії по Україні та погрози подальшої ескалації. За словами міністра, Київ закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції та посилення тиску на Москву.

"Оскільки Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру, а також намагається залякати іноземні дипломатичні місії в Україні, необхідна сильна та скоординована міжнародна відповідь для посилення тиску на агресора та забезпечення відповідальності", — заявив Сибіга.

Український міністр зазначив, що Україна залишається відданою міжнародному праву, дипломатії та досягненню тривалого миру. 

Читайте також:
Сибіга: Україна скликала термінове засідання Радбезу ООН - фото 1
Заява Андрія Сибіги. Фото: Скріншот X

 Як повідомляло Новини.LIVE, Андрій Сибіга заявив, що Київ розглядає Африку як рівноправного партнера. За його словами, Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність на континенті.

Також ми писали, що Андрій Сибіга відреагував на влучання російською ракетою "Іскандер" по складу Всесвітньої продовольчої програми у Дніпрі. Міністр закордонних справ України звернувся до Організації Обʼєднаних Націй.

ООН Андрій Сибіга війна в Україні
Штін Ульяна - редактор
Автор:
Штін Ульяна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації