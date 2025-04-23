Что сделал Папа Франциск для Украины — ответ советника МИД

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Max Rossi/File Photo

Некоторая часть украинского общества довольно скептически относилась к действиям Папы Римского Франциска в контексте российско-украинской войны. Мол, он восхвалял российскую культуру, говорил о НАТО и не только. Однако, понтифик нередко поддерживал Украину в самые тяжелые времена.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал советник Министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии Денис Коляда, который дружил с Папой Римским.

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По мнению Коляды, важно оценивать действия Франциска в контексте всей его каденции, которая началась в 2013 году. Уже в 2014-м, когда Россия аннексировала Крым, Папа инициировал акцию "Папа для Украины" — масштабную гуманитарную кампанию по сбору пожертвований в помощь украинцам, пострадавшим от войны. Деньги были направлены на нужды переселенцев, жителей прифронтовых территорий, закупку еды и медикаментов.

В первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Папа Франциск нарушил дипломатический протокол и сам пошел в посольство России в Ватикане, чтобы лично призвать к прекращению боевых действий. Такой шаг был беспрецедентным - обычно именно послы приходят к Папе, а не наоборот.

"Он сопровождал Украину в эти нелегкие времена. Если говорить о начале войны, то мы должны вспомнить роль Папы Франциска как того, кто сделал акцию Папа для Украины. Когда он призвал пожертвовать переселенцам и людям, которые есть на фронтовых территориях, финансы, чтобы они имели возможность пережить зиму. Чтобы они имели возможность питаться. Это еще был 2015-2014 год. Уже тогда он не забывался. И это было по просьбе Синода епископов УГКЦ, когда они выразили, что надо сделать какую-то акцию. И Папа хорошо на это отреагировал. Он из своих средств призвал мир сделать общий сбор в поддержку Украины. Поэтому уже тогда голос Папы был такой, который звучал во всем мире о том, что в Украине есть трагедия, беда, и она нуждается в помощи. Далее, когда началась война, с самого первого дня войны, Папа Франциск был первым лидером, который, например, пошел... Папа не ходит в посольства других стран", — рассказал Дмитрий Коляда.

По словам Коляды, хотя не все заявления понтифика были одобрительно восприняты в Украине, он всегда демонстрировал готовность слушать и корректировать свою позицию. В частности, он неоднократно встречался с украинцами, в том числе с военными, детьми погибших воинов и беженцами во время своих зарубежных визитов. Часто Папа выделял отдельное время для общения именно с украинской молодежью, даже меняя график официальных встреч.

Коляда также рассказал, что Франциск передавал военным личные вещи украинских погибших, в частности розарии и Евангелия. Один из таких розариев понтифик когда-то передал в коробке для украинских защитников после просьбы советника МИД.

"Он нарушал все протоколы, чтобы быть ближе с жертвами войны. Всегда на пославских путешествиях он хотел перед тем, как подойти, встретиться с украинскими беженцами или с украинскими детьми в больнице. И даже какие-то определенные его заявления, они не были на руку России", — высказался Коляда.

Напомним, уже известна дата, когда похоронят Папу Римского Франциска, который умер от инсульта.

Известно, что Владимир Зеленский поедет в Ватикан попрощаться с Папой Римским. Впрочем, похороны посетит и российский митрополит Антоний Севрюк.