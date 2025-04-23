Що зробив Папа Франциск для України — відповідь радника МЗС

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Max Rossi/File Photo

Деяка частина українського суспільства доволі скептично ставилась до дій Папи Римського Франциска у контексті російсько-української війни. Мовляв, він вихваляв російську культуру, говорив про НАТО й не тільки. Проте понтифік нерідко підтримував Україну у найважчі часи.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів радник Міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії Денис Коляда, який товаришував з Папою Римським.

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На думку Коляди, важливо оцінювати дії Франциска у контексті всієї його каденції, що розпочалась у 2013 році. Вже у 2014-му, коли Росія анексувала Крим, Папа ініціював акцію "Папа для України" — масштабну гуманітарну кампанію зі збору пожертв на допомогу українцям, які постраждали від війни. Гроші були спрямовані на потреби переселенців, жителів прифронтових територій, закупівлю їжі та медикаментів.

У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Папа Франциск порушив дипломатичний протокол і сам пішов до посольства Росії у Ватикані, щоб особисто закликати до припинення бойових дій. Такий крок був безпрецедентним — зазвичай саме посли приходять до Папи, а не навпаки.

"Він супроводжував Україну в ці нелегкі часи. Якщо говорити про початок війни, то ми мусимо згадати Папу Франциска як того, хто зробив акцію "Папа для України". Коли він закликав пожертвувати переселенцям і людям, які є на фронтових територіях, фінанси, щоб вони мали змогу пережити зиму. Щоб вони мали змогу харчуватися. Це ще був 2015-2014 рік. Вже тоді він не забувався. І це було на прохання Синодові єпископів УГКЦ, коли вони висловили, що треба зробити якусь акцію. І Папа добре на це відреагував. Він зі своїх коштів закликав світ зробити загальну збірку на підтримку України. Тому вже тоді голос Папи був такий, який лунав у всьому світі про те, що в Україні є трагедія, біда, і вона потребує допомоги. Далі, коли почалася війна, із самого першого дня війни, Папа Франциск був першим лідером, який, наприклад, пішов... Папа не ходить до посольств інших країн", — розповів Дмитро Коляда.

За словами Коляди, хоча не всі заяви понтифіка були схвально сприйняті в Україні, він завжди демонстрував готовність слухати і коригувати свою позицію. Зокрема, він неодноразово зустрічався з українцями, у тому числі з військовими, дітьми загиблих воїнів та біженцями під час своїх закордонних візитів. Часто Папа виділяв окремий час для спілкування саме з українською молоддю, навіть змінюючи графік офіційних зустрічей.

Коляда також розповів, що Франциск передавав військовим особисті речі українських загиблих, зокрема розарії та Євангелія. Один із таких розаріїв понтифік колись передав у коробці для українських захисників після прохання радника МЗС.

"Він порушував усі протоколи, щоб бути ближче до жертв війни. Завжди на пославських подорожах він хотів перед тим, як підійхати, зустрітися з українськими біженцями чи з українськими дітьми в лікарні. І навіть якісь певні його заяви, вони не були на руку Росії", — висловився Коляда.

Нагадаємо, вже відома дата, коли поховають Папу Римського Франциска, який помер від інсульту.

Відомо, що Володимир Зеленський поїде до Ватикану попрощатися з Папою Римським. Втім, на похорон завітає і російський митрополит Антоній Севрюк.