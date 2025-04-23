Прощання з Папою Римським Франциском — очікується візит митрополита РПЦ Антонія Севрюка

На похорон Папи Франциска приїде митрополит РПЦ — що відомо
На церемонії прощання з Папою Франциском очікується присутність митрополита Антонія Севрюка. Він є керівником відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви.
Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 квітня.
Митрополит РПЦ приїде на похорон Папи Римського
За словами посла, участь представників уряду Росії наразі офіційно не підтверджена:
"Поки що ми маємо тільки інформацію про те, що буде представник від російської церкви, керівник відділу зовнішніх зв’язків, митрополит Антоній Севрюк. Офіційно ще немає інформації про присутність представників від уряду", — сказав Юраш.
Дипломат наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна зі зрозумілих причин не буде.
"Зрозуміло, що Путіна не буде", — підсумував Юраш.
Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя Папа Римський Франциск помер. Причиною смерті понтифіка став інсульт.
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