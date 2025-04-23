Прощання з Папою Римським Франциском — очікується візит митрополита РПЦ Антонія Севрюка

Портрет Папи Франциска. Фото: Reuters

На церемонії прощання з Папою Франциском очікується присутність митрополита Антонія Севрюка. Він є керівником відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви.

Про це повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 квітня.

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За словами посла, участь представників уряду Росії наразі офіційно не підтверджена:

"Поки що ми маємо тільки інформацію про те, що буде представник від російської церкви, керівник відділу зовнішніх зв’язків, митрополит Антоній Севрюк. Офіційно ще немає інформації про присутність представників від уряду", — сказав Юраш.

Дипломат наголосив, що російського диктатора Володимира Путіна зі зрозумілих причин не буде.

"Зрозуміло, що Путіна не буде", — підсумував Юраш.

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя Папа Римський Франциск помер. Причиною смерті понтифіка став інсульт.