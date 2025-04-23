Прощание с Папой Римским Франциском - ожидается визит митрополита РПЦ Антония Севрюка

На похороны Папы Франциска приедет митрополит РПЦ — что известно
На церемонии прощания с Папой Франциском ожидается присутствие митрополита Антония Севрюка. Он является руководителем отдела внешних церковных связей Русской православной церкви.
Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 апреля.
Митрополит РПЦ приедет на похороны Папы Римского
По словам посла, участие представителей правительства России пока официально не подтверждено:
"Пока мы имеем только информацию о том, что будет представитель от российской церкви, руководитель отдела внешних связей, митрополит Антоний Севрюк. Официально еще нет информации о присутствии представителей от правительства", — сказал Юраш.
Дипломат подчеркнул, что российского диктатора Владимира Путина по понятным причинам не будет.
"Понятно, что Путина не будет", — подытожил Юраш.
Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни Папа Римский Франциск умер. Причиной смерти понтифика стал инсульт.
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