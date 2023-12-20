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Сенат США переносит вопрос предоставления военной помощи Украине на следующий год

20 декабря 2023 11:56
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Сенат США переносит вопрос предоставления военной помощи Украине на следующий год
Заседание Сената США. Фото: Reuters
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Глава демократического большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконел подписали заявление, согласно которому вопрос помощи Украине переносится на следующий год. Сенаторы рассчитывают принять "быстрое решение" в январе 2024 года.

Об этом сообщило Reuters, которое ознакомилось с подписанным документом.

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Сенат США не будет голосовать за пакет о предоставлении дополнительной помощи Украине и укреплении безопасности границы США до начала следующего года.

"Пока переговорщики решают оставшиеся вопросы, мы надеемся, что их усилия позволят Сенату принять быстрые меры по дополнительному документу по национальной безопасности в начале нового года. В оставшееся в этом году время переговорщики в Сенате и администрации будут продолжать добросовестно работать над завершением своего соглашения", — говорится в документе.

Сенаторы уточнили, что несмотря на "серьезные проблемы", они готовы помочь союзникам и партнерам противостоять угрозам в Израиле, Украине и Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на свои пресс-конференции 19 декабря заявил, что он уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет исполнено "полностью".

Вместе с тем представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что у США нет никакого альтернативного источника для финансирования Украины. А в Пентагоне назвали дату, когда у страны закончатся деньги на помощь Украине. Чиновники заявили, что у ведомства не будет денег 30 декабря текущего года.

Также недавно координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готов идти на компромисс с республиканцами в вопросе безопасности границы и миграционной политики. Он пытается разблокировать дополнительную помощь для Украины.

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