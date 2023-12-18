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У Білому домі заявили про готовність до компромісу для розблокування допомоги Україні

18 грудня 2023 22:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Білому домі заявили про готовність до компромісу для розблокування допомоги Україні
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий іти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики. Він намагається розблокувати додаткову допомогу для України.

Про це Джон Кірбі сказав під час онлайн-брифінгу, передає "Укрінформ".

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Розблокування допомоги Україні

"Впродовж вихідних відбулися активні дискусії, і ми, з боку Білого дому, беремо участь у цих обговореннях", — розповів Кірбі про перебіг переговорів у Сенаті США між республіканцями і демократами.

Він наголосив на необхідності досягти прогресу в цих дискусіях, у тому числі з огляду на те, що гроші на допомогу Україні у сфері безпеки майже закінчилися.

"Як сказав президент, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори, він також готовий іти на компроміси як у питаннях політики, так і в питаннях безпеки кордону", — додав Кірбі.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони США назвали дату, коли в країни закінчаться гроші на допомогу Україні. Посадовці заявили, що відомство не матиме грошей 30 грудня поточного року.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки надали Україні новий пакет військової допомоги сумою 200 мільйонів доларів. Про оголошення чергової допомоги заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

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