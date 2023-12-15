Агресія не закінчиться — в Білому домі відреагували на слова Путіна про Україну

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що президент РФ Володимир Путін вкотре наголосив, що хоче захопити Україну. За його словами, представники республіканської партії США повинні були почути слова російського диктатора.

Про це він сказав під час брифінгу.

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Агресія Путіна не закінчиться

"Але я сподіваюся, що ті республіканці Палати представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули голосне та чітке повідомлення Путіна. Ми всі знаємо, що це означає. Майже через 20 місяців після того, як він розпочав своє жорстоке та варварське вторгнення, Путін заявив сьогодні, що його агресія в Україні не закінчиться і мир буде тільки, цитата: "коли наші цілі будуть досягнуті". Кінець цитати", — наголосив офіційний представник державного департаменту США.

Кірбі додав, що Путін на своїй пресконференції, яку він проводить щороку, "подвоїв свою мету завоювати Україну та підкорити її народ".

Боротьба українців за життя

За його словами, поки Конгрес США йде відпочивати під час різдвяних канікул, народ України продовжує свою боротьбу.

"Якщо цього недостатньо, щоб зворушити вас або змінити вашу думку, подумайте про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки в Україні. Це не чужа війна. Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомагали будувати. Він кидає виклик Статуту ООН. Він кидає виклик самому поняттю суверенітету. Він кидає виклик самій демократії", — зауважив політик.

Представник Білого дому підсумував, що США не можуть відмовитися від того, аби допомагати нашій країні, а диктатори будуть продовжувати свої дії, якщо їх не буде покарано за їхню агресію.

"І не помиляйтесь, Путін не єдиний — він не єдиний, хто спостерігає за тим, що тут відбувається і як це відбувається", — запевнив Кірбі.

Нагадаємо, вчора,14 грудня, в Росії відбулася пресконференція Путіна про підсумки року. Кремлівський диктатор знову назвав Одесу історично "руським містом".