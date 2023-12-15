Агрессия не закончится — в Белом доме отреагировали на слова Путина об Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что хочет захватить Украину. По его словам, представители республиканской партии США должны были услышать слова российского диктатора.

Об этом он сказал во время брифинга.

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Агрессия Путина не закончится

"Но я надеюсь, что те республиканцы Палаты представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали громкое и четкое сообщение Путина. Мы все знаем, что это значит. Почти через 20 месяцев после того, как он начал свое жестокое и варварское вторжение, Путин заявил сегодня, что его агрессия в Украине не закончится и мир будет только, цитата: "когда наши цели будут достигнуты". Конец цитаты", — подчеркнул официальный представитель государственного департамента США.

Кирби добавил, что Путин на своей пресс-конференции, которую он проводит ежегодно, "удвоил свою цель завоевать Украину и покорить ее народ".

Борьба украинцев за жизнь

По его словам, пока Конгресс США уходит отдыхать во время рождественских каникул, народ Украины продолжает свою борьбу.

"Если этого недостаточно, чтобы тронуть вас или изменить ваше мнение, подумайте о наших собственных интересах. Мы знаем, что происходящее в Украине происходит не только в Украине. Это не чужая война. Путин бросает вызов тому самому международному порядку, который мы помогали строить. Он бросает вызов Уставу ООН. Он бросает вызов самому понятию суверенитета. Он бросает вызов самой демократии", — отметил политик.

Представитель Белого дома подытожил, что США не могут отказаться от того, чтобы помогать нашей стране, а диктаторы будут продолжать свои действия, если они не будут наказаны за их агрессию.

"И не ошибайтесь, Путин не единственный — он не единственный, кто наблюдает за тем, что здесь происходит и как это происходит", — заверил Кирби.

Напомним, вчера, 14 декабря, в России прошла пресс-конференция Путина об итогах года. Кремлевский диктатор снова назвал Одессу исторически "русским городом".