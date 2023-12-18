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В Пентагоні назвали дату, коли скінчаться гроші на допомогу Україні

18 грудня 2023 20:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Пентагоні назвали дату, коли скінчаться гроші на допомогу Україні
ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони США назвали дату, коли в країни закінчаться гроші на допомогу Україні. Посадовці заявили, що відомство не матиме грошей 30 грудня поточного року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Журналісти видання наголошують, що Пентагон вперше назвав точну дату вичерпання коштів на допомогу Україні, якщо нове фінансування не схвалять конгресмени.

"Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї та техніки, які замінять ті, що були вилучені із запасів і відправлені в Україну", — заявив контролер Пентагону Майкл МакКорд

Урядовець додав, що у випадку виділення коштів, оборонне відомство вичерпає наявне фінансування для допомоги Україні. Про це він заявив в листі головам комітетів Палати представників та Сенату з оборонної політики та асигнувань. Лист повинен тиснути на Конгрес, аби було схвалено 60 мільярдів доларів, які запросив президент США Джо Байден.

Не дивлячись на те, що лист просить конгресменів дійти згоди у фінансуванні України, це також означає, що республіканці Палати представників, які пішли на канікули, мають час, аби досягти угоди, коли вони зберуться на початку січня наступного року.

Нагадаємо, що раніше американський телеканал CNN назвав найгірший сценарій для України в разі припинення допомоги від партнерів. Ба більше, канал не так давно заявив, що під кінець президентства Дональда Трампа з Білого Дому зникла секретна тека щодо Росії. 

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