Під кінець президентства Трампа з Білого Дому зникла секретна тека про РФ, — CNN

Експрезидент США Дональд Трамп. Ілюстративне фото: агенція Reuters

Під кінець президентства колишнього американського лідера Дональда Трампа з Білого дому зникла одна з тек. В ній містилася цілком таємна інформація про втручання російських спецслужб у вибори.

Про це повідомляє телеканал CNN.

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Телеканал зазначає, що тека містила розвіддані, які зібрали США та союзники по НАТО щодо діяльності російських агентів, їхні джерела та методи, які могли свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін хотів допомогти Трампу виграти у 2016 році президентські вибори.

Гриф "цілком таємно" на теці свідчив про те, що з нею мали право працювати лише оперативники штаб-квартири ЦРУ в Ленглі, які зберігали її в надійно замкнутому сейфі. Тоді експрезидент США попросив її доставити для розсекречення низки документів щодо розслідування про втручання Росії у справи США. Під патронатом екскерівника апарату Білого дому Марка Медоуза було зроблено кілька відредагованих копій, після чого тека зникла.

Наголошується, що востаннє її бачили в адміністрації президента в останні дні президентства Трампа. Він буцімто розпорядився доставити її туди для оприлюднення документів про розслідування ФБР у Росії. Теку перевірили помічники республіканців, які редагували таємну інформацію вищого грифа секретності перед оприлюдненням. Згодом, через два роки після відходу Трампа від президентства, розвідінформація так і не була знайдена.

Нагадаємо, що не так давно президент США Джо Байден відреагував на бажання Трампа "стати диктатором на один день". Водночас колишньому президенту США дозволили балотуватися в президенти наступного року.