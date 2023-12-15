Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Під кінець президентства Трампа з Білого Дому зникла секретна тека про РФ, — CNN arrow

Під кінець президентства Трампа з Білого Дому зникла секретна тека про РФ, — CNN

15 грудня 2023 22:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Під кінець президентства Трампа з Білого Дому зникла секретна тека про РФ, — CNN
Експрезидент США Дональд Трамп. Ілюстративне фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Під кінець президентства колишнього американського лідера Дональда Трампа з Білого дому зникла одна з тек. В ній містилася цілком таємна інформація про втручання російських спецслужб у вибори.

Про це повідомляє телеканал CNN

Читайте також:

Куди поділася секретна тека

Телеканал зазначає, що тека містила розвіддані, які зібрали США та союзники по НАТО щодо діяльності російських агентів, їхні джерела та методи, які могли свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін хотів допомогти Трампу виграти у 2016 році президентські вибори.

Гриф "цілком таємно" на теці свідчив про те, що з нею мали право працювати лише оперативники штаб-квартири ЦРУ в Ленглі, які зберігали її в надійно замкнутому сейфі. Тоді експрезидент США попросив її доставити для розсекречення низки документів щодо розслідування про втручання Росії у справи США. Під патронатом екскерівника апарату Білого дому Марка Медоуза було зроблено кілька відредагованих копій, після чого тека зникла.

Наголошується, що востаннє її бачили в адміністрації президента в останні дні президентства Трампа. Він буцімто розпорядився доставити її туди для оприлюднення документів про розслідування ФБР у Росії. Теку перевірили помічники республіканців, які редагували таємну інформацію вищого грифа секретності перед оприлюдненням. Згодом, через два роки після відходу Трампа від президентства, розвідінформація так і не була знайдена. 

Нагадаємо, що не так давно президент США Джо Байден відреагував на бажання Трампа "стати диктатором на один день". Водночас колишньому президенту США дозволили балотуватися в президенти наступного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі