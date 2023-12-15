К концу президентства Трампа из Белого Дома исчезла секретная папка об РФ, — CNN

Экс-президент США Дональд Трамп. Иллюстративное фото: агентство Reuters

К концу президентства бывшего американского лидера Дональда Трампа из Белого дома исчезла одна из папок. В ней содержалась совершенно секретная информация о вмешательстве российских спецслужб в выборы.

Об этом сообщает телеканал CNN.

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Куда делась секретная папка

Телеканал отмечает, что папка содержала разведданные, собранные США и союзниками по НАТО о деятельности российских агентов, их источниках и методах, которые могли свидетельствовать о том, что президент России Владимир Путин хотел помочь Трампу выиграть в 2016 году президентские выборы.

Гриф "совершенно секретно" на папке свидетельствовал о том, что с ней имели право работать только оперативники штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, хранившие ее в надежно замкнутом сейфе. Тогда экс-президент США попросил ее доставить для рассекречивания ряда документов по расследованию вмешательства России в дела США. Под патронатом экс-управляющего аппарата Белого дома Марка Медоуза было сделано несколько отредактированных копий, после чего папка исчезла.

Отмечается, что последний раз ее видели в администрации президента в последние дни президентства Трампа. Он распорядился доставить ее туда для обнародования документов о расследовании ФБР в России. Папку проверили помощники республиканцев, редактировавшие информацию высшего грифа секретности перед обнародованием. Впоследствии, спустя два года после ухода Трампа с поста президента, развединформация так и не была найдена.

Напомним, что недавно президент США Джо Байден отреагировал на желание Трампа "стать диктатором на один день". В то же время бывшему президенту США разрешили баллотироваться в президенты в следующем году.