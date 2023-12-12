Байден відреагував на бажання Трампа "стати диктатором на один день"

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Чинний лідер США Джо Байден відреагував на заяви експрезидента країни Дональда Трампа, що він хоче "стати диктатором на один день". За його словами Трамп становить загрозу демократії країни.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Реакція Байдена на заяви Трампа

Як відомо, під час політичного збору коштів 11 грудня Байден заявив донорам, що Дональд Трамп — "загроза для демократії США". Окрім того, він нагадав його слова, що він хоче бути диктатором лише протягом одного дня, якщо буде обраний 2024 року.

"Він говорить це вголос. Днями він сказав, що хоче бути диктатором лише один день, щоб знищити державних службовців і цілий ряд інших речей. Він приймає політичне насильство замість того, щоб відкидати його. Ми не можемо допустити цього", — сказав Байден.

Водночас речник Білого дому Ендрю Бейтс сказав, що Байден "працював над захистом американської демократії та об’єднанням людей усіх політичних поглядів проти цих безпрецедентних загроз", не згадуючи при цьому Трампа на ім'я.

"І я хочу сказати, що неправильно призупиняти дію Конституції та зловживати федеральною владою, щоб переслідувати критиків і порушувати Першу поправку", — додав Бейтс.

Нагадаємо, декілька днів тому Джо Байден назвав головну причину, чому вирішився балотуватися на другий термін. Він робить це тому, що Дональд Трамп прагне повернутися в Білий дім, а він "серйозна загроза для демократії".

Також ми писали, що наразі Дональд Трамп має невелику, але явну перевагу над чинним лідером країни Джо Байденом на виборах. За Байдена готові проголосувати все менше громадян США.