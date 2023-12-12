Байден отреагировал на желание Трампа "стать диктатором на один день"
Действующий лидер США Джо Байден отреагировал на заявления экс-президента страны Дональда Трампа, что он хочет "стать диктатором на один день". По его словам, Трамп представляет угрозу демократии страны.
Об этом сообщает Reuters.
Реакция Байдена на заявления Трампа
Как известно, во время политического сбора средств 11 декабря Байден заявил донорам, что Дональд Трамп — "угроза демократии США". Кроме того, он напомнил его слова, что он хочет быть диктатором только в течение одного дня, если будет избран в 2024 году.
"Он говорит это вслух. На днях он сказал, что хочет быть диктатором всего один день, чтобы уничтожить государственных служащих и ряд других вещей. Он принимает политическое насилие вместо того, чтобы отвергать его. Мы не можем допустить этого", — сказал Байден.
В то же время представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал, что Байден "работал над защитой американской демократии и объединением людей всех политических взглядов против этих беспрецедентных угроз", не упоминая при этом Трампа по имени.
"И я хочу сказать, что неправильно приостанавливать действие Конституции и злоупотреблять федеральными властями, чтобы преследовать критиков и нарушать Первую поправку", — добавил Бейтс.
Напомним, несколько дней назад Джо Байден назвал главную причину, почему решился баллотироваться на второй срок. Он делает это потому, что Дональд Трамп стремится вернуться в Белый дом, а он "серьезная угроза демократии".
Также мы писали, что Дональд Трамп имеет небольшое, но явное преимущество над действующим лидером страны Джо Байденом на выборах. За Байдена готовы проголосовать все меньше граждан США.
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