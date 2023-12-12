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Байден отреагировал на желание Трампа "стать диктатором на один день"

12 декабря 2023 08:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Байден отреагировал на желание Трампа "стать диктатором на один день"
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Действующий лидер США Джо Байден отреагировал на заявления экс-президента страны Дональда Трампа, что он хочет "стать диктатором на один день". По его словам, Трамп представляет угрозу демократии страны.

Об этом сообщает Reuters.

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Реакция Байдена на заявления Трампа

Как известно, во время политического сбора средств 11 декабря Байден заявил донорам, что Дональд Трамп — "угроза демократии США". Кроме того, он напомнил его слова, что он хочет быть диктатором только в течение одного дня, если будет избран в 2024 году.

"Он говорит это вслух. На днях он сказал, что хочет быть диктатором всего один день, чтобы уничтожить государственных служащих и ряд других вещей. Он принимает политическое насилие вместо того, чтобы отвергать его. Мы не можем допустить этого", — сказал Байден.

В то же время представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал, что Байден "работал над защитой американской демократии и объединением людей всех политических взглядов против этих беспрецедентных угроз", не упоминая при этом Трампа по имени.

"И я хочу сказать, что неправильно приостанавливать действие Конституции и злоупотреблять федеральными властями, чтобы преследовать критиков и нарушать Первую поправку", — добавил Бейтс.

Напомним, несколько дней назад Джо Байден назвал главную причину, почему решился баллотироваться на второй срок. Он делает это потому, что Дональд Трамп стремится вернуться в Белый дом, а он "серьезная угроза демократии".

Также мы писали, что Дональд Трамп имеет небольшое, но явное преимущество над действующим лидером страны Джо Байденом на выборах. За Байдена готовы проголосовать все меньше граждан США.

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