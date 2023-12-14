Суд призупинив розгляд справи Трампа щодо фальсифікації виборів

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Федеральний суддя задовольнив прохання Дональда Трампа призупинити розгляд справи про перешкоджання виборам у 2020 році. Слухання призупинено лише на момент, доки експрезидент США подає позов про надання йому повного імунітету від кримінальних звинувачень.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо про справу

Зазначається, що окружний суддя США Таня Чуткан у Вашингтоні призупинила слухання та майбутні крайні терміни у справі щодо втручання Трампа у вибори, поки він оскаржує її попереднє рішення про відмову в імунітеті від судового переслідування за події, які відбулися за час його президентства.

Чуткан пояснила, що слухання просто переноситься на невизначені дати, а не скасовується, все залежить від того, як швидко вирішиться питання з імунітетом судами інших інстанцій. Тоді вона розгляне, чи відновити деякі зі встановлених нею термінів і дат, зокрема суд 4 березня 2024 року.

Суддя також наголосила, що продовжить виконувати накази, які вона ввела раніше, щоб "захистити цілісність" справи, включно з частковим розпорядженням про обмеження публічних зауважень Трампа щодо свідків і прокурорів, його умов досудового звільнення та захисту доказів у справі.

Позиція прокурорів

Зазначається, що прокурори погодилися, що оскарження імунітету призупинить більшу частину справи, але виступили проти її повного припинення. За їх словами, на додаток до виконання деяких уже винесених ухвал, суддя Чуткан може продовжувати виносити рішення з певних питань, які вже були обговорені сторонами під час слухань. Суддя не торкнулася цього питання у своєму рішенні в середу.

Водночас уряд заявив, що продовжить дотримуватись встановлених термінів, щоб суд міг відбутися якнайшвидше, якщо Трамп не зможе переконати вищі суди стати на його бік щодо імунітету.

Що передувало

В Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.

Деякі з його співобвинувачених прагнули передати свої справи до федерального суду, що дало б їм змогу захищатися від звинувачень на федеральному рівні та запропонувати більш вигідні резерви присяжних.

Нагадаємо, що Трампа також звинувачують в погрозах свідку у справі про втручання у федеральні вибори. Політик погрожував Марку Медоузу, який давав свідчення по справі у суді.