Суд приостановил рассмотрение дела Трампа о фальсификации выборов

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Vincent Alban

Федеральный судья удовлетворил просьбу Дональда Трампа приостановить рассмотрение дела о препятствовании выборам в 2020 году. Слушание приостановлено только в момент, пока экс-президент США подает иск о предоставлении ему полного иммунитета от уголовных обвинений.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно о деле

Отмечается, что окружной судья США Таня Чуткан в Вашингтоне приостановила слушания и предстоящие крайние сроки по делу о вмешательстве Трампа в выборы, пока он оспаривает ее предварительное решение об отказе в иммунитете от судебного преследования за события, произошедшие за время его президентства.

Чуткан объяснила, что слушание просто переносится на неопределенные даты, а не отменяется, все зависит от того, как быстро решится вопрос с иммунитетом судами других инстанций. Тогда она рассмотрит, восстановить ли некоторые из установленных ею сроков и дат, в частности, суд 4 марта 2024 года.

Судья также подчеркнула, что продолжит выполнять приказы, которые она ввела ранее, чтобы "защитить целостность" дела, включая частичное распоряжение об ограничении публичных замечаний Трампа по поводу свидетелей и прокуроров, его условий досудебного увольнения и защиты доказательств по делу.

Позиция прокуроров

Отмечается, что прокуроры согласились, что обжалование иммунитета приостановит большую часть дела, но выступили против его полного прекращения. По их словам, в дополнение к выполнению некоторых уже вынесенных определений, судья Чуткан может продолжать выносить решения по определенным вопросам, которые уже были обсуждены сторонами во время слушаний. Судья не затронула этот вопрос в своем решении в среду.

В то же время правительство заявило, что продолжит соблюдать установленные сроки, чтобы суд мог состояться как можно быстрее, если Трамп не сможет убедить высшие суды встать на его сторону по поводу иммунитета.

Что предшествовало

В Атланте большое жюри обвинило Дональда Трампа и 18 его сподвижников по поводу их попыток подрыва президентских выборов в 2020 году. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт, стало уже четвертым уголовным делом против Трампа.

Некоторые из его обвиняемых стремились передать свои дела в федеральный суд, что позволило бы им защищаться от обвинений на федеральном уровне и предложить более выгодные резервы присяжных.

Напомним, что Трампа также обвиняют в угрозах свидетеля по делу о вмешательстве в федеральные выборы. Политик угрожал Марку Медоузу, дававшему показания по делу в суде.