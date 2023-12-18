В Пентагоне назвали дату, когда кончатся деньги на помощь Украине

ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Министерстве обороны США назвали дату, когда у страны закончатся деньги в помощь Украине. Чиновники заявили, что у ведомства не будет денег с 30 декабря текущего года.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Журналисты издания отмечают, что Пентагон впервые назвал точную дату исчерпания средств в помощь Украине, если новое финансирование не одобрят конгрессмены.

"Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники, которые заменят изъятые из запасов и отправленные в Украину", — заявил контролер Пентагона Майкл МакКорд.

Чиновник добавил, что в случае выделения средств оборонное ведомство исчерпает имеющееся финансирование для помощи Украине. Об этом он заявил в письме главам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям. Письмо должно давить на Конгресс, чтобы было одобрено 60 миллиардов долларов, которые запросил президент США Джо Байден.

Несмотря на то, что в письмо просят конгрессменов прийти к согласию в финансировании Украины, это также означает, что у республиканцев Палаты представителей, ушедших на каникулы, есть время, чтобы достичь соглашения, когда они соберутся в начале января следующего года.

Напомним, ранее американский телеканал CNN назвал худший сценарий для Украины в случае прекращения помощи от партнеров. Более того, канал не так давно заявил, что к концу президентства Дональда Трампа из Белого Дома исчезла секретная папка касательно России.