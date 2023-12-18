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Невтішна ситуація з допомогою для України — Устінова озвучила запасний план

18 грудня 2023 01:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Невтішна ситуація з допомогою для України — Устінова озвучила запасний план
Військова допомога для України. Фото: atlanticcouncil.org
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Україна занепокоєна щодо настроїв США та ЄС на тлі військоовї підтримки України. Попри це, в Україні є запасний план.

Про нього розповіла очільниця тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу постачання зброї Олександра Устінова в ефірі телемарафону.

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Запасний варіант для України щодо військової допомоги

На сьогодні запасним варіантом для України є допомога від інших країн G7. Зокрема, саме держави, які входять до "великої сімки", допомагають Україні перекрити прогалину в бюджеті.

"США щомісяця вливали 1,1 мільярда доларів, однак з вересня ця допомога припинила надходити. Тому на цей час інші країни "Сімки" допомагають нашій державі прямим бюджетним фінансуванням", — йдеться в повідомленні.

Що зараз найбільше потрібно Україні

Очільниця ТСК наголосила що зараз Україні найбільше потрібна зброя.

"Я сподіваюся, що допомога буде проголосована. І в першу чергу це стосується надходження зброї в Україну. Тому що ми розуміємо, що ключове, що нам зараз потрібно, — це зброя", — наголосила нардепка.

Зокрема, з 60 мілярдів, які мають схвалити американські сенатари, понад 20 мільярдів передбачені на зброю. 

Україна готується до найгіршого

Попри ризик, який зростає над Україною, на фронті готують фортифікаційні укріплення в три лінії.

"Розуміючи, що якщо нам доведеться зараз, особливо взимку, переходити до захисної війни, а не йти в напад, як було до цього", — пояснила вона.

Устінова резюмувала, що в Україні закінчуються снаряди і держава це розуміє.

Нагадаємо, європейські та американські чиновники стурбовані через відсутність рішення Конгресу США про фінансування військової допомоги для України. Вони побоюються, що без такої підтримки наша держава зможе воювати з РФ тільки декілька місяців.

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