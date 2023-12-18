Неутешительная ситуация с помощью для Украины — Устинова озвучила запасной план

Военная помощь для Украины. Фото: atlanticcouncil.org

Украина обеспокоена настроениями США и ЕС на фоне военной поддержки Украины. Несмотря на это, у Украины есть запасной план.

О нем рассказала глава временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга поставок оружия Александра Устинова в эфире телемарафона.

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На сегодняшний день запасным вариантом для Украины является помощь от других стран G7. В частности, именно государства, входящие в "большую семерку", помогают Украине перекрыть пробел в бюджете.

"США ежемесячно вливали 1,1 миллиарда долларов, однако с сентября эта помощь перестала поступать. Поэтому в настоящее время другие страны "Семерки" помогают нашему государству прямым бюджетным финансированием" , — говорится в сообщении.

Что сейчас больше всего нужно Украине

Руководитель ВСК отметила, что сейчас Украине больше всего нужно оружие.

"Я надеюсь, что помощь будет проголосована. И в первую очередь это касается поступления оружия в Украину. Потому что мы понимаем, что ключевое, что нам сейчас нужно, — это оружие" , — подчеркнула нардепка.

В частности, из 60 миллиардов, которые должны быть одобрены американскими сенаторами, более 20 миллиардов предусмотрены на оружие.

Украина готовится к худшему

Несмотря на растущий над Украиной риск, на фронте готовят фортификационные укрепления в три линии.

"Понимая, что если нам придется сейчас, особенно зимой, переходить к защитной войне, а не идти в нападение, как было до этого ", – пояснила она.

Устинова резюмировала, что в Украине заканчиваются снаряды, и государство это понимает.

Напомним, европейские и американские чиновники обеспокоены отсутствием решения Конгресса США о финансировании военной помощи для Украины. Они опасаются, что без такой поддержки наше государство сможет воевать с РФ только несколько месяцев.