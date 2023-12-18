В Белом доме заявили о готовности к компромиссу для разблокирования помощи для Украины

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент США Джо Байден готов идти на компромисс с республиканцами в вопросе безопасности границы и миграционной политики. Он пытается разблокировать дополнительную помощь для Украины.

Об этом Джон Кирби сказал во время онлайн-брифинга, передает "Укринформ".

Читайте также:

Разблокирование помощи Украине

"В течение выходных состоялись активные дискуссии, и мы, со стороны Белого дома, участвуем в этих обсуждениях", — рассказал Кирби о ходе переговоров в Сенате США между республиканцами и демократами.

Он отметил необходимость достичь прогресса в этих дискуссиях, в том числе, учитывая, что деньги на помощь Украине в сфере безопасности почти закончились.

"Как сказал президент, важно продвигаться вперед, и он готов вести добросовестные переговоры, он также готов идти на компромиссы как в вопросах политики, так и в вопросах безопасности границы", — добавил Кирби.

Напомним, в Министерстве обороны США назвали дату, когда у страны закончатся деньги на помощь Украине. Чиновники заявили, что у ведомства не будет денег 30 декабря текущего года.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Об объявлении очередной помощи заявил президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.