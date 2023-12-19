Зеленський відповів, чи отримає Україна фінансову допомогу від США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Про це він заявив під час своєї пресконференції сьогодні, 19 грудня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Щодо ЄС і 50 млрд, я впевнений, що ми всього досягли і це питання часу, перші 1,5 млрд будуть найближчим часом. У нас є механізми, знайдуться інші інструменти, щоби Україна отримала ці 50 млрд", — наголосив він.

За словами Зеленського, вони разом з Байденом знайшли порозуміння щодо допомоги Україні.

"Мені здається, я знайшов порозуміння з Байденом. Ми також зустрічалися із Сенатом. Питання в датах", — сказав глава держави.

Про результати Росії у війні

Зеленський додав, що Росія не досягла жодного результату протягом 2023 року.

"Росія не вийшла на адмінкордони Донбасу, жодної перемоги Росія не досягла", — зазначив він.

Що ще сказав Зеленський

Зеленський заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Також він зазначив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Цих коштів у країни зараз немає.

Крім того, він наголосив, що цієї зими Україну від російських ракет та дронів захищатимуть нові системи протиповітряної оборони. Йдеться про ще декілька систем Patriot.