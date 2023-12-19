Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow США створюють військово-морський альянс проти єменських хуситів, — Bild arrow

США створюють військово-морський альянс проти єменських хуситів, — Bild

19 грудня 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
США створюють військово-морський альянс проти єменських хуситів, — Bild
Єменські хусити зі зброєю в руках. Фото: SCANPIX
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Єменські хусити систематично атакують комерційні кораблі в Червоному морі у зв'язку з конфліктом, що триває на Близькому Сході. У зв'язку з цим США створюють військово-морський альянс.

Про це повідомляє Bild

Читайте також:

Створення військового альянсу проти єменських хуситів

У повідомленні йдеться, що хусити виправдовують свої дії припущенням, що ці суди можуть мати відношення до Ізраїлю або належати ізраїльським компаніям.

"У Пентагоні повідомили, що США та їхні союзники досягли угоди про створення морської оперативної групи для забезпечення захисту суден у районі Аденської затоки", — йдеться у повідомленні.

У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що дії хуситів є глобальною загрозою, що вимагає колективної відповіді. Він наголосив, що країни, зацікавлені у підтримці вільного мореплавання, мають об'єднатися проти агресії повстанців.

"Саме тому сьогодні я роблю оголошення про початок операції "Страж Процвітання", значну багатонаціональну ініціативу, спрямовану на зміцнення безпеки", — заявив Ллойд Остін.

В операції передбачається участь таких країн, як Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія та Іспанія. Німеччина також розглядає можливість приєднання до операції, як повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Пентагон пропонує спільні патрулювання Аденської затоки та південної частини Червоного моря.

Атака хуситів на німецький контейнеровоз

Нещодавно хусіти здійснили атаку на контейнеровоз, що належить німецькій компанії Hapag-Lloyd.

Це призвело до того, що багато великих судноплавних компаній почали уникати маршруту через Червоне море та Суецький канал, який є ключовою артерією для близько 10% світової торгівлі.

скріншот
Пост про створення військового альянсу проти єменських хуситів. Фото: скриншот
скріншот
Пост про створення військового альянсу проти єменських хуситів. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Ємені бійці воєнізованого угрупування, відомого як хусити, уразили крилатою ракетою комерційний танкер Strinda. В результаті сталася пожежа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі