США створюють військово-морський альянс проти єменських хуситів, — Bild

Єменські хусити зі зброєю в руках. Фото: SCANPIX

Єменські хусити систематично атакують комерційні кораблі в Червоному морі у зв'язку з конфліктом, що триває на Близькому Сході. У зв'язку з цим США створюють військово-морський альянс.

Про це повідомляє Bild.

Читайте також:

Створення військового альянсу проти єменських хуситів

У повідомленні йдеться, що хусити виправдовують свої дії припущенням, що ці суди можуть мати відношення до Ізраїлю або належати ізраїльським компаніям.

"У Пентагоні повідомили, що США та їхні союзники досягли угоди про створення морської оперативної групи для забезпечення захисту суден у районі Аденської затоки", — йдеться у повідомленні.

У свою чергу міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що дії хуситів є глобальною загрозою, що вимагає колективної відповіді. Він наголосив, що країни, зацікавлені у підтримці вільного мореплавання, мають об'єднатися проти агресії повстанців.

"Саме тому сьогодні я роблю оголошення про початок операції "Страж Процвітання", значну багатонаціональну ініціативу, спрямовану на зміцнення безпеки", — заявив Ллойд Остін.

В операції передбачається участь таких країн, як Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія та Іспанія. Німеччина також розглядає можливість приєднання до операції, як повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Пентагон пропонує спільні патрулювання Аденської затоки та південної частини Червоного моря.

Атака хуситів на німецький контейнеровоз

Нещодавно хусіти здійснили атаку на контейнеровоз, що належить німецькій компанії Hapag-Lloyd.

Це призвело до того, що багато великих судноплавних компаній почали уникати маршруту через Червоне море та Суецький канал, який є ключовою артерією для близько 10% світової торгівлі.

Пост про створення військового альянсу проти єменських хуситів. Фото: скриншот

Пост про створення військового альянсу проти єменських хуситів. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Ємені бійці воєнізованого угрупування, відомого як хусити, уразили крилатою ракетою комерційний танкер Strinda. В результаті сталася пожежа.