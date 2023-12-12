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В Красном море участники военизированной группы ударили ракетой по танкеру

12 декабря 2023 07:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Красном море участники военизированной группы ударили ракетой по танкеру
Танкер в море. Фото иллюстративное: Asharq Al-Awsat
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Йемене бойцы военизированной группировки, известной как хуситы, поразили крылатой ракетой коммерческий танкер Strinda. В результате произошел пожар.

Об этом сообщает на Reuters .

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Обошлось без жертв. Атака на танкер произошла 11 декабря примерно в 111 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Наряду с поврежденным танкером находился эсминец ВМС США USS Mason, который оказывал помощь экипажу.

Сообщается, что после ракетного удара судно не потеряло ход и двигалось своим ходом в течение нескольких часов после нападения.

Танкер принадлежит норвежской компании Mowinckel Chemical Tankers. Сообщается, что судно увозило масло и биотопливо из Малайзии в Венецию, Италия.

Кто такие хуситы

Хуситы — это военизированная шиитская группировка. В 2004 году группировка подняла вооруженное восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны.

Хуситы приняли участие в йеменской революции 2011 года, в результате которой ушел в отставку президент Али Абдалла Салех.

Ранее мы сообщали, что взрыв на нефтяном танкере, прозванном Пабло, сразу стал центром внимания кораблей у Малаккского пролива. Этот танкер входил в число скрытых судов, перевозивших нефть, наложенную на санкции, игнорируя многие нормы промышленности.

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