В Красном море участники военизированной группы ударили ракетой по танкеру
В Йемене бойцы военизированной группировки, известной как хуситы, поразили крылатой ракетой коммерческий танкер Strinda. В результате произошел пожар.
Об этом сообщает на Reuters .
Обстрел танкера в Красном море
Обошлось без жертв. Атака на танкер произошла 11 декабря примерно в 111 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Наряду с поврежденным танкером находился эсминец ВМС США USS Mason, который оказывал помощь экипажу.
Сообщается, что после ракетного удара судно не потеряло ход и двигалось своим ходом в течение нескольких часов после нападения.
Танкер принадлежит норвежской компании Mowinckel Chemical Tankers. Сообщается, что судно увозило масло и биотопливо из Малайзии в Венецию, Италия.
Кто такие хуситы
Хуситы — это военизированная шиитская группировка. В 2004 году группировка подняла вооруженное восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны.
Хуситы приняли участие в йеменской революции 2011 года, в результате которой ушел в отставку президент Али Абдалла Салех.
Ранее мы сообщали, что взрыв на нефтяном танкере, прозванном Пабло, сразу стал центром внимания кораблей у Малаккского пролива. Этот танкер входил в число скрытых судов, перевозивших нефть, наложенную на санкции, игнорируя многие нормы промышленности.
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