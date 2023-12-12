В Червоному морі учасники воєнізованої групи вдарили ракетою по танкеру

Танкер у морі. Фото ілюстративне: Asharq Al-Awsat

В Ємені бійці воєнізованого угруповання, відомого як хусити, вразили крилатою ракетою комерційний танкер Strinda. Внаслідок цього сталася пожежа.

Про це повідомляє на Reuters.

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Обійшлося без жертв. Атака на танкер сталася 11 грудня приблизно за 111 км на північ від Баб-ель-Мандебської протоки. Поряд із пошкодженим танкером перебував есмінець ВМС США USS Mason, який і надавав допомогу екіпажу.

Повідомляється, що після ракетного удару судно не втратило хід і рухалося своїм ходом протягом кількох годин після нападу.

Танкер належить норевезькій компанії Mowinckel Chemical Tankers. Повідомляється, що судно везло олію та біопаливо з Малайзії до Венеції, Італія.

Хто такі хусити

Хусити — це воєнізоване угруповання шиїтського напрямку. У 2004 році угруповання підняло збройне повстання проти уряду Ємену, поступово захопивши контроль над деякими південними територіями країни.

Хусити взяли участь у єменській революції 2011 року, внаслідок якої пішов у відставку президент Алі Абдалла Салех.

Раніше ми повідомляли, що вибух на нафтовому танкері, прозваному "Пабло", відразу став центром уваги кораблів біля Малаккської протоки. Цей танкер входив до числа прихованих суден, які перевозили нафту, яку було накладено санкції, ігноруючи багато норм промисловості.