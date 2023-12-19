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США создают военно-морской альянс против йеменских хуситов, — Bild

19 декабря 2023 12:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США создают военно-морской альянс против йеменских хуситов, — Bild
Йеменские хуситы с оружием в руках. Фото: SCANPIX
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Йеменские хуситы систематически атакуют коммерческие корабли в Красном море в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. В связи с этим, США создают военно-морской альянс.

Об этом сообщает Bild.

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Создание военного альянса против йеменских хуситов

В сообщении говорится, что хуситы оправдывают свои действия предположением, что эти суда могут иметь отношение к Израилю или принадлежать израильским компаниям.

"В Пентагоне сообщили, что США и их союзники достигли соглашения о создании морской оперативной группы для обеспечения защиты судов в районе Аденского залива", — говорится в сообщении.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что действия хуситов представляют собой глобальную угрозу, требующую коллективного ответа. Он подчеркнул, что страны, заинтересованные в поддержании свободного мореплавания, должны объединиться против агрессии повстанцев. 

"Именно поэтому сегодня я делаю объявление о начале операции “Страж Процветания”, значимой многонациональной инициативе, направленной на укрепление безопасности", — заявил Ллойд Остин.

В операции предполагается участие таких стран, как Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия и Испания. Германия также рассматривает возможность присоединения к операции, как сообщил министр обороны страны Борис Писториус. Пентагон предлагает совместные патрулирования Аденского залива и южной части Красного моря.

Атака хуситов на немецкий контейнеровоз

Издание сообщает, что недавно хуситы осуществили атаку на контейнеровоз, принадлежащий немецкой компании Hapag-Lloyd.

Это привело к тому, что многие крупные судоходные компании стали избегать маршрута через Красное море и Суэцкий канал, который является ключевой артерией для около 10% мировой торговли. 

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Пост о создании военного альянса против йеменских хуситов. Фото: скриншот
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Пост о создании военного альянса против йеменских хуситов. Фото: скриншот

Напомним, что в Йемене бойцы военизированной группировки, известной как хуситы, поразили крылатой ракетой коммерческий танкер Strinda. В результате произошел пожар.

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