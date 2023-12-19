США создают военно-морской альянс против йеменских хуситов, — Bild
Йеменские хуситы систематически атакуют коммерческие корабли в Красном море в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. В связи с этим, США создают военно-морской альянс.
Об этом сообщает Bild.
Создание военного альянса против йеменских хуситов
В сообщении говорится, что хуситы оправдывают свои действия предположением, что эти суда могут иметь отношение к Израилю или принадлежать израильским компаниям.
"В Пентагоне сообщили, что США и их союзники достигли соглашения о создании морской оперативной группы для обеспечения защиты судов в районе Аденского залива", — говорится в сообщении.
В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что действия хуситов представляют собой глобальную угрозу, требующую коллективного ответа. Он подчеркнул, что страны, заинтересованные в поддержании свободного мореплавания, должны объединиться против агрессии повстанцев.
"Именно поэтому сегодня я делаю объявление о начале операции “Страж Процветания”, значимой многонациональной инициативе, направленной на укрепление безопасности", — заявил Ллойд Остин.
В операции предполагается участие таких стран, как Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия и Испания. Германия также рассматривает возможность присоединения к операции, как сообщил министр обороны страны Борис Писториус. Пентагон предлагает совместные патрулирования Аденского залива и южной части Красного моря.
Атака хуситов на немецкий контейнеровоз
Издание сообщает, что недавно хуситы осуществили атаку на контейнеровоз, принадлежащий немецкой компании Hapag-Lloyd.
Это привело к тому, что многие крупные судоходные компании стали избегать маршрута через Красное море и Суэцкий канал, который является ключевой артерией для около 10% мировой торговли.
Напомним, что в Йемене бойцы военизированной группировки, известной как хуситы, поразили крылатой ракетой коммерческий танкер Strinda. В результате произошел пожар.
Читайте Новини.LIVE!