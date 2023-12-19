Зеленский ответил, получит ли Украина финансовую помощь от США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет исполнено "полностью".

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции сегодня, 19 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

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О помощи от партнеров

"По ЕС и 50 млрд, я уверен, что мы всего достигли и это вопрос времени, первые 1,5 млрд будут в ближайшее время. У нас есть механизмы, найдутся другие инструменты, чтобы Украина получила эти 50 млрд", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, они вместе с Байденом нашли понимание относительно помощи Украине.

"Мне кажется, я нашел понимание с Байденом. Мы также встречались с Сенатом. Вопрос в датах", — сказал глава государства.

О результатах России в войне

Зеленский добавил, что Россия не добилась никакого результата в течение 2023 года.

"Россия не вышла на админграницы Донбасса, никакой победы Россия не добилась", — отметил он.

Что еще сказал Зеленский

Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Также он отметил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.

Кроме того, он подчеркнул, что этой зимой Украину от российских ракет и дронов будут защищать новые системы противовоздушной обороны. Речь идет еще о нескольких системах Patriot.