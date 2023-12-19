Зеленский ответил, получит ли Украина финансовую помощь от США
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет исполнено "полностью".
Об этом он заявил во время своей пресс-конференции сегодня, 19 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.
О помощи от партнеров
"По ЕС и 50 млрд, я уверен, что мы всего достигли и это вопрос времени, первые 1,5 млрд будут в ближайшее время. У нас есть механизмы, найдутся другие инструменты, чтобы Украина получила эти 50 млрд", — подчеркнул он.
По словам Зеленского, они вместе с Байденом нашли понимание относительно помощи Украине.
"Мне кажется, я нашел понимание с Байденом. Мы также встречались с Сенатом. Вопрос в датах", — сказал глава государства.
О результатах России в войне
Зеленский добавил, что Россия не добилась никакого результата в течение 2023 года.
"Россия не вышла на админграницы Донбасса, никакой победы Россия не добилась", — отметил он.
Что еще сказал Зеленский
Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.
Также он отметил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.
Кроме того, он подчеркнул, что этой зимой Украину от российских ракет и дронов будут защищать новые системы противовоздушной обороны. Речь идет еще о нескольких системах Patriot.
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