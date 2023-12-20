СМИ узнали, есть ли шанс на одобрение Сенатом США помощи Украине до конца года

Заседание Сената США. Фото: Reuters

Сенат США не будет голосовать за пакет о предоставлении дополнительной помощи Украине до начала следующего года. Одобрение этого решения было перенесено, как минимум, на конец января.

Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, переговоры между республиканцами и демократами продолжаются довольно медленно и они не могут прийти к общему решению по одобрению помощи для Украины. Стало известно, что сенаторы не будут голосовать за поддержку нашему государству до конца этого года. Одобрение пакета помощи, вероятно, будет отложено до конца января.

"Я надеюсь, что они подготовят текст, сядут, закачают рукава и закончат работу, как только мы вернемся в январе", — сказал сенатор-демократ Дик Дурбин.

О том, что соглашения не будет достигнуто ранее января также сказал республиканец Джон Тьюн. По его словам, "демократы исчерпали республиканцев" и одобрение этого соглашения к Рождеству просто невозможно.

Что предшествовало

В Сенате США уже давно ведутся споры по одобрению пакета помощи для Украины. Так, ширилась информация, что сенаторы не пойдут на рождественские каникулы, чтобы добиться согласия по этому вопросу. Однако после состоявшегося 18 декабря заседания стало известно, что Сенат все же уйдет на отдых.

Европейские и американские чиновники обеспокоены отсутствием решения Конгресса США о финансировании военной помощи для Украины. Они опасаются, что без такой поддержки наше государство сможет воевать с РФ только несколько месяцев. Худший сценарий — это "значительное отступление или даже поражение" к лету 2024 года.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский на свои пресс-конференции 19 декабря заявил, что он уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет исполнено "полностью".

Вместе с тем представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что у США нет никакого альтернативного источника для финансирования Украины. А в Пентагоне назвали дату, когда у страны закончатся деньги на помощь Украине. Чиновники заявили, что у ведомства не будет денег 30 декабря текущего года.

Напомним, что недавно координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готов идти на компромисс с республиканцами в вопросе безопасности границы и миграционной политики. Он пытается разблокировать дополнительную помощь для Украины.