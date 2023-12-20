У США заявили, що не мають "магічного джерела" фінансування України

Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: скриншот

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США не мають жодного альтернативного джерела для фінансування України. Попри те, що Адміністрація Байдена виступає за повну підтримку нашої країни, остаточне рішення ухвалює Конгрес.

Про це повідомляє Голос Америки.

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"Ми готові підтримати додаткове фінансування для України. У нас залишився один пакет у рамках президентських повноважень, який ми можемо надати Україні цього року. І тоді ми вичерпаємо наші можливості надавати додаткову допомогу у сфері безпеки", — зазначив Міллер.

Він уточнив, що такі питання розв'язує Конгрес. Однак, за словами Міллера, в Держдепі США вірять, що більшість конгресменів підтримає ухвалення законопроєкту про фінансування для України.

У відповідь на запитання чи розглядаються альтернативні шляхи фінансування для України, Метью Міллер заявив, що "немає жодного магічного джерела фінансування, яке ми могли б отримати, якщо Конгрес не ухвалить цього законопроекту".

"Є джерела фінансування, які ми можемо використовувати. Ми використали ці джерела фінансування, ми їх майже вичерпали, і протягом наступних кількох тижнів ми повністю їх вичерпаємо, тому нам потрібно, щоб Конгрес діяв", — додав речник.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".