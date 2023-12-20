В США заявили, что не имеют "магического источника" финансирования Украины

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: скриншот

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что у США нет никакого альтернативного источника для финансирования Украины. Несмотря на то, что Администрация Байдена выступает за полную поддержку нашей страны, окончательное решение принимает Конгресс.

Об этом сообщает Голос Америки.

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"Мы готовы поддержать дополнительное финансирование для Украины. У нас остался один пакет в рамках президентских полномочий, который мы можем предоставить Украине в этом году. И тогда мы исчерпаем наши возможности оказывать дополнительную помощь в сфере безопасности", — отметил Миллер.

Он уточнил, что такие вопросы решает Конгресс. Однако, по словам Миллера, в Госдепе США верят, что большинство конгрессменов поддержит принятие законопроекта о финансировании для Украины.

В ответ на вопрос рассматриваются ли альтернативные пути финансирования для Украины, Мэтью Миллер заявил, что "нет никакого магического источника финансирования, который мы могли бы получить, если Конгресс не примет этот законопроект".

"Есть источники финансирования, которые мы можем использовать. Мы использовали эти источники финансирования, мы их почти исчерпали, и в течение следующих нескольких недель мы полностью их исчерпаем, поэтому нам нужно, чтобы Конгресс действовал", — добавил представитель.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет исполнено "полностью".