ЗМІ дізналися, чи є шанс на схвалення Сенатом США допомоги Україні до кінця року

Засідання Сенату США. Фото: Reuters

Сенат США не голосуватиме за пакет щодо надання додаткової допомоги Україні до початку наступного року. Схвалення цього рішення перенесли, як мінімум, на кінець січня.

Про це повідомляє Reuters.

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Як відомо, переговори між республіканцями та демократами тривають досить повільно і вони не можуть дійти до спільного рішення щодо схвалення допомоги для України. Відтак, стало відомо, що сенатори не голосуватимуть за підтримку нашій державі до кінця цього року. Схвалення пакета допомоги, ймовірно, буде відкладене аж до кінця січня.

"Я сподіваюся, що вони підготують текст, сядуть, закачають рукава і закінчать роботу, як тільки ми повернемося в січні", — сказав сенатор-демократ Дік Дурбін.

Про те, що угоди не буде досягнути раніше січня також сказав республіканець Джон Тьюн. За його словами, "демократи вичерпали республіканців" і схвалення цієї угоди до Різдва просто неможливе.

Що передувало

У Сенаті США вже давно точаться суперечки щодо схвалення пакета допомоги для України. Відтак, ширилась інформація, що сенатори не підуть на різдвяні канікули, аби досягти згоди щодо цього питання. Однак після засідання, яке відбулось 18 грудня стало відомо, що Сенат все ж піде на відпочинок.

Європейські та американські чиновники стурбовані через відсутність рішення Конгресу США про фінансування військової допомоги для України. Вони побоюються, що без такої підтримки наша держава зможе воювати з РФ тільки декілька місяців.Найгірший сценарій — це "значний відступ або навіть поразка" до літа 2024 року.

Проте Президент України Володимир Зеленський на свої пресконференції 19 грудня заявив, що він впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Разом з тим речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США не мають жодного альтернативного джерела для фінансування України. А в Пентагоні назвали дату, коли в країни закінчаться гроші на допомогу Україні. Посадовці заявили, що відомство не матиме грошей 30 грудня поточного року.

Нагадаємо, нещодавно координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий іти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики. Він намагається розблокувати додаткову допомогу для України.