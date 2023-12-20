Сенат США переносить питання надання військової допомоги Україні на наступний рік

Засідання Сенату США. Фото: Reuters

Глава демократичної більшості Чак Шумер та республіканської меншини Мітч Макконел підписали заяву, згідно з якою питання допомоги Україні переноситься на наступний рік. Сенатори розраховують ухвалити "швидке рішення" у січні 2024 року.

Про це повідомило Reuters, яке ознайомилося із підписаним документом.

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Сенат США не голосуватиме за пакет про надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США до початку наступного року.

"Поки переговорники вирішують питання, що залишилися, ми сподіваємося, що їхні зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо додаткового документу з національної безпеки на початку нового року. У час, що залишився, цього року переговорники в Сенаті та адміністрації продовжуватимуть сумлінно працювати над завершенням своєї угоди", — йдеться у документі.

Сенатори уточнили, що попри "серйозні проблеми" вони готові допомогти союзникам і партнерам протистояти загрозам в Ізраїлі, Україні та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський на свої пресконференції 19 грудня заявив, що він впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Разом з тим речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США не мають жодного альтернативного джерела для фінансування України. А в Пентагоні назвали дату, коли в країни закінчаться гроші на допомогу Україні. Посадовці заявили, що відомство не матиме грошей 30 грудня поточного року.

Також нещодавно координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями у питанні безпеки кордону та міграційної політики. Він намагається розблокувати додаткову допомогу Україні.