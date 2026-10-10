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Россия пытается разжечь антиукраинские настроения в Польше

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10 октября 2026 15:48
Россия развернула дезинформационную кампанию против Польши и Украины
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Накануне Дня независимости Польши россияне развернули очередную масштабную информационно-психологическую операцию. Она призвана дискредитировать украинско-польские отношения и спровоцировать напряженность между обоими народами.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Новини.LIVE.

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Информационная операция России

О намерениях Москвы свидетельствует использование российской дезинформационной сети Pravda / Portal Kombat для распространения деструктивных нарративов в информационном пространстве Польши. Ресурсы противника продвигают месседжи о:

  • "крахе польско-украинской дружбы";
  • росте ксенофобских настроений;
  • якобы тотальной усталости польского общества от Украины.
Кампанія РФ проти Польщі та України
Материал российской дезинформационной сети. Фото: ЦПД

"Это системная тактика РФ: искусственно создавать иллюзию глубокой вражды между союзниками, чтобы подорвать международную поддержку Украины и расколоть европейское единство", — говорится в сообщении.

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Пост Центра противодействия дезинформации. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в польской общине Вишкув Мазовецкого воеводства на один день приостановили работу всех государственных и частных начальных школ. Такое решение было принято после серии нападений на учебные заведения. Среди учеников и родителей распространялись слухи о возможной новой волне насилия именно в этот день. Накануне в польской Остроленке 19-летний ученик напал с ножом на людей в профессионально-техническом училище. Инцидент произошел во время урока. Ранения получили восемь человек.

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Кроме того, 24 сентября в польском Ярославе гражданин Украины напал с ножом на людей, находившихся на территории аббатства, в результате чего погиб священник и есть раненые. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что виновный должен понести полную ответственность. Фигуранту избрали меру пресечения и арестовали на три месяца, но он будет находиться в медицинском учреждении.

Польша фейки Украина Россия ИПСО
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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