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Главная Новости дня В Польше 19-летний ученик с ножом напал на школьников и учителя

В Польше 19-летний ученик с ножом напал на школьников и учителя

Ua ru
7 октября 2026 21:19
В Польше ученик с ножом напал на школьников и учителя
Задержание нападавшего полицейскими. Фото: x.com/PolicjaMazowsze

В польском городе Остроленка 19-летний ученик напал с ножом на людей во время урока в профессионально-техническом училище. Ранения получили как минимум восемь человек, среди них пятеро учащихся и трое взрослых. Подозреваемого задержали через 25 минут после сообщения о нападении.

Об этом сообщили в полиции Мазовецкого воеводства, передает Новини.LIVE.

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19-летний ученик напал с ножом во время урока

Нападение произошло в среду, 7 октября, в комплексе профессионально-технических училищ в Остроленке. По предварительным данным, 19-летний ученик имел при себе нож и напал на других молодых людей.

По данным пожарной службы, ранения получили восемь человек — пятеро учащихся и трое взрослых. Все пострадавшие были в сознании. В основном они получили резаные раны, после чего их доставили в больницы в Остроленке и Ломже.

Среди раненых взрослых есть учительница. Еще двух взрослых нападавший, по данным RMF FM, ранил уже за пределами школы, когда пытался скрыться.

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Нападающего задержали через 25 минут

После нападения 19-летний ученик сбежал из учебного заведения. Полиция начала его поиски и задержала подозреваемого через 25 минут после сообщения об инциденте в районе городского пляжа.

Во время побега парень также получил травмы, поэтому ему оказали медицинскую помощь.

Из учебного заведения эвакуировали всех учеников и сотрудников. На месте работали экстренные службы, а учеников взяли под опеку полицейские психологи.

После нападения школу временно закрыли. Мэр Остроленки Павел Невядомский также распорядился ограничить доступ посторонних лиц в другие школы, которыми управляет город.

Он заявил, что ситуация находится под контролем соответствующих служб, и призвал жителей, родителей и учеников сохранять спокойствие.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, 24 сентября в Польше украинец напал на людей на территории монастыря, в результате чего погиб священник. Еще четверо человек получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что раненный во время нападения в польском монастыре священник призвал не обвинять Украину. Он подчеркнул, что ответственность за преступление должен нести конкретный человек, а не все украинцы.

Польша учителя нападение полиция школьники
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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