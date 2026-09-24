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Главная Новости дня В Польше украинец напал на людей в монастыре: погиб священник

В Польше украинец напал на людей в монастыре: погиб священник

Ua ru
24 сентября 2026 17:20
Нападение на монастырь в Польше: погиб священник, есть раненые
Полиция на месте происшествия. Фото: Ярославская газета

В польском Ярославе произошло нападение на монастырь сестёр-бенедиктинок. 31-летний гражданин Украины, по предварительным данным, напал с ножом на людей, находившихся на территории аббатства. Инцидент произошёл в четверг около 9:30 утра на улице Бенедиктинской. Нападение произошло незадолго до мессы, которая должна была начаться в 10:00.

Об этом сообщает польское издание polsatnews.pl, передает Новини.LIVE.

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Что известно о нападении на монастырь в Польше

В результате нападения пострадали пять человек — четверо мужчин, среди которых трое священников, и одна женщина. Все пострадавшие были госпитализированы.

Сначала сообщалось, что трое пострадавших находились в состоянии, опасном для жизни. Впоследствии стало известно, что один из священников скончался. Один из свидетелей рассказал, что часть людей, находившихся в аббатстве перед мессой, укрылась в исповедальне.

Нападающего задержали правоохранители. На месте происшествия полиция опрашивает свидетелей и устанавливает все обстоятельства инцидента. Территорию аббатства оцепили, там также работают эксперты и прокуроры. У задержанного взяли образцы крови, чтобы проверить, находился ли он под воздействием алкоголя или других веществ. По словам пресс-секретаря районной прокуратуры в Перемышле Малгожаты Тацюх-Курасевич, следственные действия на месте могут продлиться ещё много часов.

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Мэр Ярослава Марцин Назаревич сообщил, что команда по управлению кризисными ситуациями уже проинформировала школы, офисы и приходы об инциденте. В этих учреждениях призвали уделять больше внимания людям, которые заходят в здания.

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Польша украинцы нападение полиция Криминал
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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