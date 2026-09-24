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Главная Новости дня В Польше произошел пожар на станции Starlink, обеспечивающей Украину

В Польше произошел пожар на станции Starlink, обеспечивающей Украину

Ua ru
24 сентября 2026 13:39
В Польше загорелась станция Starlink: что известно
Станция Starlink. Фото: RMF

В польской деревне Воля Кробовская Мазовецкого воеводства произошел пожар на объекте наземной инфраструктуры спутниковой сети Starlink. Эта станция обеспечивает интернет-связь для значительной части Центральной и Восточной Европы, включая Украину. В настоящее время среди возможных причин возгорания рассматривают умышленный поджог и короткое замыкание.

Об этом сообщает RMF, передает Новини.LIVE.

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Пожар на станции Starlink в Польше

Владелец объекта, на территории которого размещалась часть коммуникационной инфраструктуры, обратился в экстренные службы. Он сообщил о возгорании антенн, а также о повреждении генератора. Спасатели оперативно ликвидировали огонь.

Одной из возможных причин возгорания мог стать умышленный поджог распределительного щита. В то же время правоохранители и специалисты также рассматривают версию о коротком замыкании в электрической системе.

На место возгорания прибыли полицейские из подразделения по борьбе с массовыми беспорядками и офицеры провинциального управления. Об инциденте также проинформировали Агентство внутренней безопасности Польши и Центральное бюро расследований полиции.

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По словам журналиста RMF FM Кшиштофа Засады, на территории размещено около десяти белых сферических антенн диаметром примерно два метра. Объект окружен металлическим ограждением.

А министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что на данный момент имеется немало признаков, которые могут свидетельствовать об умышленном характере возгорания и попытке вывести станцию из строя.

По его словам, оператором станции является государственный телекоммуникационный оператор Exatel, который является одним из элементов обеспечения интернет-безопасности и предоставления доступа к интернету, в частности для Украины.

Он отметил, что выход таких станций из строя может вызвать перебои с интернет-соединением и, в частности, повлиять на работу банкоматов.

Как писали Новини.LIVE, глава МВД и администрации Польши Марцин Кервинский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявили об усилении мер безопасности на шести пунктах пропуска в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, граничащих с Украиной.

А 23 сентября на фоне российского нападения на Украину Польша привела в готовность военную авиацию и временно ограничила работу аэропортов. Наземные комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные системы также переводились в режим повышенной готовности.

Польша пожар Украина интернет Starlink огонь
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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