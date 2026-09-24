У Польщі загорілася станція Starlink: що відомо

Станція Starlink. Фото: RMF

У польському селі Воля Кробовська Мазовецького воєводства виникла пожежа на обʼєкті наземної інфраструктури супутникової мережі Starlink. Ця станція забезпечує інтернет-зв’язок для значної частини Центральної та Східної Європи, включно з Україною. Наразі серед можливих причин займання розглядають навмисний підпал і коротке замикання.

Про це повідомляє RMF, передає Новини.LIVE.

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Пожежа на станції Starlink у Польщі

Власник об’єкта, на території якого розміщувалася частина комунікаційної інфраструктури, звернувся до екстрених служб. Він повідомив про займання антен, а також пошкодження генератора. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

Однією з можливих причин займання міг стати навмисний підпал розподільного щита. Водночас правоохоронці та фахівці також розглядають версію короткого замикання в електричній системі.

На місце займання прибули поліцейські з підрозділу боротьби з масовими заворушеннями та офіцери провінційного управління. Про інцидент також поінформували Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Центральне бюро розслідувань поліції.

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За словами журналіста RMF FM Кшиштофа Засади, на території розміщено близько десяти білих сферичних антен діаметром приблизно два метри. Об’єкт оточений металевою огорожею.

А міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що на цей момент є чимало ознак, які можуть свідчити про навмисний характер займання та спробу вивести станцію з ладу.

За його словами, оператором станції є державний телекомунікаційний оператор Exatel, який є одним із елементів забезпечення інтернет-безпеки та надання інтернету, зокрема для України.

Він зазначив, що вихід таких станцій з ладу може спричинити перебої з інтернет-з’єднанням і, зокрема, вплинути на роботу банкоматів.

Як писали Новини.LIVE, очільник МВС та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявили про посилення заходів безпеки на шести пунктах пропуску в Люблінському та Підкарпатському воєводствах, що межують з Україною.

А 23 вересня на тлі російської атаки по Україні Польща привела у готовність військову авіацію та тимчасово обмежила роботу аеропортів. Наземні комплекси протиповітряної оборони й радіолокаційні системи також переводили у режим підвищеної готовності.