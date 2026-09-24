У Польщі загорілася станція Starlink: що відомо

У Польщі сталася пожежа на станції Starlink, що забезпечує Україну
У польському селі Воля Кробовська Мазовецького воєводства виникла пожежа на обʼєкті наземної інфраструктури супутникової мережі Starlink. Ця станція забезпечує інтернет-зв’язок для значної частини Центральної та Східної Європи, включно з Україною. Наразі серед можливих причин займання розглядають навмисний підпал і коротке замикання.
Про це повідомляє RMF, передає Новини.LIVE.
Пожежа на станції Starlink у Польщі
Власник об’єкта, на території якого розміщувалася частина комунікаційної інфраструктури, звернувся до екстрених служб. Він повідомив про займання антен, а також пошкодження генератора. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.
Однією з можливих причин займання міг стати навмисний підпал розподільного щита. Водночас правоохоронці та фахівці також розглядають версію короткого замикання в електричній системі.
На місце займання прибули поліцейські з підрозділу боротьби з масовими заворушеннями та офіцери провінційного управління. Про інцидент також поінформували Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Центральне бюро розслідувань поліції.
За словами журналіста RMF FM Кшиштофа Засади, на території розміщено близько десяти білих сферичних антен діаметром приблизно два метри. Об’єкт оточений металевою огорожею.
А міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що на цей момент є чимало ознак, які можуть свідчити про навмисний характер займання та спробу вивести станцію з ладу.
За його словами, оператором станції є державний телекомунікаційний оператор Exatel, який є одним із елементів забезпечення інтернет-безпеки та надання інтернету, зокрема для України.
Він зазначив, що вихід таких станцій з ладу може спричинити перебої з інтернет-з’єднанням і, зокрема, вплинути на роботу банкоматів.
Як писали Новини.LIVE, очільник МВС та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявили про посилення заходів безпеки на шести пунктах пропуску в Люблінському та Підкарпатському воєводствах, що межують з Україною.
А 23 вересня на тлі російської атаки по Україні Польща привела у готовність військову авіацію та тимчасово обмежила роботу аеропортів. Наземні комплекси протиповітряної оборони й радіолокаційні системи також переводили у режим підвищеної готовності.