Напад на монастир у Польщі: загинув священик, є поранені

Поліція на місці інциденту. Фото: Ярославська газета

У польському Ярославі стався напад на монастир сестер-бенедиктинок. 31-річний громадянин України, за попередніми даними, напав із ножем на людей, які перебували на території абатства. Інцидент стався у четвер близько 9:30 ранку на вулиці Бенедиктинській. Напад відбувся незадовго до меси, яка мала розпочатися о 10:00.

Про це повідомляє польське видання polsatnews.pl, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про напад на монастир у Польщі

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей — четверо чоловіків, серед яких троє священиків, та одна жінка. Усіх потерпілих госпіталізували.

Спочатку повідомлялося, що троє постраждалих перебували у стані, небезпечному для життя. Згодом стало відомо, що один зі священиків помер. Один зі свідків розповів, що частина людей, які перебували в абатстві перед месою, сховалася у сповідальні.

Нападника затримали правоохоронці. На місці події поліція опитує свідків та встановлює всі обставини інциденту. Територію абатства оточили, там також працюють експерти та прокурори. У затриманого взяли зразки крові, щоб перевірити, чи перебував він під впливом алкоголю або інших речовин. За словами речниці районної прокуратури в Перемишлі Малгожати Тацюх-Курасевич, слідчі дії на місці можуть тривати ще багато годин.

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