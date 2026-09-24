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Головна Новини дня У Польщі українець напав на людей у монастирі: загинув священик

У Польщі українець напав на людей у монастирі: загинув священик

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24 вересня 2026 17:20
Напад на монастир у Польщі: загинув священик, є поранені
Поліція на місці інциденту. Фото: Ярославська газета

У польському Ярославі стався напад на монастир сестер-бенедиктинок. 31-річний громадянин України, за попередніми даними, напав із ножем на людей, які перебували на території абатства. Інцидент стався у четвер близько 9:30 ранку на вулиці Бенедиктинській. Напад відбувся незадовго до меси, яка мала розпочатися о 10:00.

Про це повідомляє польське видання polsatnews.pl, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про напад на монастир у Польщі

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей — четверо чоловіків, серед яких троє священиків, та одна жінка. Усіх потерпілих госпіталізували.

Спочатку повідомлялося, що троє постраждалих перебували у стані, небезпечному для життя. Згодом стало відомо, що один зі священиків помер. Один зі свідків розповів, що частина людей, які перебували в абатстві перед месою, сховалася у сповідальні.

Нападника затримали правоохоронці. На місці події поліція опитує свідків та встановлює всі обставини інциденту. Територію абатства оточили, там також працюють експерти та прокурори. У затриманого взяли зразки крові, щоб перевірити, чи перебував він під впливом алкоголю або інших речовин. За словами речниці районної прокуратури в Перемишлі Малгожати Тацюх-Курасевич, слідчі дії на місці можуть тривати ще багато годин.

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Мер Ярослава Марцін Назаревич повідомив, що команда з управління кризовими ситуаціями вже поінформувала школи, офіси та парафії про інцидент. У цих установах закликали звертати більше уваги на людей, які заходять до будівель.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 вересня у польському селі Воля Кробовська сталася пожежа на об’єкті наземної інфраструктури супутникової мережі Starlink. Серед можливих причин займання розглядають навмисний підпал та коротке замикання.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі 23 вересня під час російської атаки на Україну підіймали авіацію та закривали аеропорти. Наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності.

Польща українці напад поліція Кримінал
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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