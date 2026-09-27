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Раненый в Польше священник призвал не обвинять Украину

Ua ru
27 сентября 2026 18:15
Нападение в Польше: священник призвал не винить Украину
Речь отца Адриана, получившего ранение в результате нападения в аббатстве сестер-бенедиктинок в польском Ярославе. Фото: Jarosławskie Opactwo

Ярославское аббатство в Польше вновь открыло двери для верующих после нападения. Один из раненых священников, отец Адриан, вышел с бинтами на голове и руке и произнес проповедь. Он публично простил 31-летнего нападавшего от своего имени и от имени погибшего отца Станислава Збойновича, а также призвал людей к молитвам, милосердию и единству. Он также подчеркнул, что не следует обвинять весь украинский народ.

Об этом сообщает Onet, передает Новини.LIVE.

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Нападение на монастырь в Польше

В Ярославском аббатстве продолжались молитвы за умершего отца Станислава Збойновича и четырёх других человек, получивших ранения.

Отец Адриан подчеркнул, что прощает нападавшего. По его словам, он также говорит от имени покойного отца Станислава.

"И мы просим молиться за нас. Молиться за отца Станислава — за покой его души. О здоровье отца Марека, который до сих пор борется за свою жизнь в больнице, и обо мне, чтобы я мог как можно скорее вернуться к своим обязанностям и продолжать работать здесь", — заявил он.

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По его словам, больше всего молитв нужно нападавшему.

"Мы должны преодолеть зло, которое произошло здесь, в нашем аббатстве, добром, любовью и прощением", — говорит отец Адриан.

Он призвал поляков не переносить вину злоумышленника на всех граждан Украины. Священник напомнил, что с началом полномасштабной войны аббатство приютило многих украинских беженцев, которые почувствовали искреннюю поддержку польского народа.

"Я также хотел бы попросить вас не обвинять народ, из которого происходит преступник. Зло было совершено конкретным человеком, который несет ответственность за свои действия", — заявил он.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, 24 сентября в польском Ярославе 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей, находившихся на территории аббатства. В результате нападения есть раненые, а один священник умер.

Впоследствии на нападение отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который подчеркнул, что страна потрясена совершенным преступлением. По его словам, виновный должен понести полную ответственность.

Впоследствии прокуратура Польши предъявила обвинение 31-летнему украинцу Игорю М., которого подозревают в нападении. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения. Его арестовали на три месяца, но из-за состояния здоровья он будет находиться в медицинском учреждении.

Польша украинцы нападение Украина священники украинцы в Польше
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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