Зеленский отреагировал на нападение в монастыре в Ярославе

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября отреагировал на нападение в аббатстве сестёр-бенедиктинок в польском Ярославе. По его словам, украинская сторона потрясена совершенным преступлением. Зеленский отметил, что на данный момент известно о гибели священника и ранении ещё нескольких человек.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Зеленский отреагировал на нападение в Ярославе

Он выразил соболезнования семье и близким погибшего, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

"Виновный в этом злодеянии должен понести полную ответственность в соответствии с законом", — подчеркнул президент.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Глава государства также призвал провести быстрое и тщательное расследование всех обстоятельств нападения. По его словам, виновный должен быть привлечен к ответственности в соответствии с законом.

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Зеленский отметил, что подобные преступления вызывают боль, и подчеркнул необходимость правосудия.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 сентября в польском Ярославе произошло нападение на монастырь сестёр-бенедиктинок. По предварительным данным, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей на территории аббатства незадолго до начала мессы.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский 23 сентября выступил на Шестом саммите Международной Крымской платформы в Нью-Йорке. Президент заявил о кризисе доверия к международному праву и подчеркнул важность сохранения его реальной силы.