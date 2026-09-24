Зеленський відреагував на напад у монастирі в Ярославі

Шоковані цим злом: Зеленський відреагував на напад у польському монастирі
Президент України Володимир Зеленський 24 вересня відреагував на напад в абатстві сестер-бенедиктинок у польському Ярославі. За його словами, українська сторона шокована скоєним злочином. Зеленський зазначив, що наразі відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей.
Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Зеленський відреагував на напад у Ярославі
Він висловив співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажав якнайшвидшого одужання.
"Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом", — наголосив президент.
Глава держави також закликав провести швидке та ретельне розслідування всіх обставин нападу. За його словами, винний має бути притягнутий до відповідальності відповідно до закону.
Зеленський зазначив, що подібні злочини є болючими та наголосив на необхідності правосуддя.
Як повідомляли Новини.LIVE, 24 вересня у польському Ярославі стався напад на монастир сестер-бенедиктинок. За попередніми даними, 31-річний громадянин України напав із ножем на людей на території абатства незадовго до початку меси.
Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку. Президент заявив про кризу довіри до міжнародного права та наголосив на важливості збереження його реальної сили.