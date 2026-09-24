Зеленський відреагував на напад у монастирі в Ярославі

Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня відреагував на напад в абатстві сестер-бенедиктинок у польському Ярославі. За його словами, українська сторона шокована скоєним злочином. Зеленський зазначив, що наразі відомо про загибель священника та поранення ще кількох людей.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Зеленський відреагував на напад у Ярославі

Він висловив співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажав якнайшвидшого одужання.

"Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом", — наголосив президент.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Глава держави також закликав провести швидке та ретельне розслідування всіх обставин нападу. За його словами, винний має бути притягнутий до відповідальності відповідно до закону.

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Зеленський зазначив, що подібні злочини є болючими та наголосив на необхідності правосуддя.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 вересня у польському Ярославі стався напад на монастир сестер-бенедиктинок. За попередніми даними, 31-річний громадянин України напав із ножем на людей на території абатства незадовго до початку меси.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку. Президент заявив про кризу довіри до міжнародного права та наголосив на важливості збереження його реальної сили.