Нападение в монастыре в Польше: украинцу предъявили обвинение

Польская полиция. Иллюстративное фото: Reuters

Польская прокуратура предъявила обвинение 31-летнему гражданину Украины Игорю М., которого подозревают в нападении с ножом на людей на территории монастыря бенедиктинок в Ярославе. В результате инцидента погиб священник, ещё четверо человек получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на RMF24.

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Один из священников скончался в больнице

Украинцу инкриминируют убийство священника, покушение на убийство и причинение тяжких телесных повреждений. По данным следствия, во время нападения пострадали пять человек — трое священников и двое мирян.

Один из священников, Станислав Збойнович, скончался в больнице. Еще один священнослужитель после двух операций находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Другой раненый священник уже покинул медицинское учреждение. Жизни двух остальных пострадавших ничего не угрожает.

Подозреваемый в настоящее время находится под надзором полиции. В связи с состоянием его здоровья проведение допроса и других процессуальных действий зависит от заключений врачей. В случае доказательства вины мужчине может грозить пожизненное заключение.

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"31-летнего мужчину арестовали перед зданием церкви. Во время ареста он не оказывал сопротивления и выполнял приказы вмешавшихся полицейских, сообщила Божена Гараш-Волошин из районной прокуратуры в Перемышле", — говорится в источнике.

Примас Польши призвал не обвинять украинцев

На нападение отреагировал примас Польши, архиепископ Войцех Поляк. Он призвал молиться за погибшего священника, пострадавших и их близких.

В то же время архиепископ призвал не переносить ответственность за действия конкретного человека на всю украинскую общину.

"Прошу также, чтобы этот преступный акт конкретного человека не породил в наших сердцах ненависти и неприязни к нашим сестрам и братьям из Украины", — заявил примас Польши.

Он также призвал поляков сохранять солидарность и ответственность друг за друга, подчеркнув важность единства в ситуациях, когда происходят преступления и несправедливость.

Что известно об обстоятельствах нападения

Польская прокуратура выясняет обстоятельства пребывания украинца в Ярославе. По данным Fakt, мужчина приехал из Германии, но не смог пересечь границу из-за отсутствия автостраховки, после чего отправился в Ярослав. Там он пришел в монастырь, где на кухне взял нож и напал на людей.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокое преступление украинца. Он заявил, что украинская сторона потрясена содеянным преступлением. Глава государства также подчеркнул необходимость оперативно и тщательно установить все обстоятельства нападения. По его словам, виновный должен понести ответственность в соответствии с законом.