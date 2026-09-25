Напад в монастирі в Польщі: українцю висунули обвинувачення

Польська поліція. Ілюстративне фото: Reuters

Польська прокуратура висунула обвинувачення 31-річному громадянину України Ігорю М., якого підозрюють у нападі з ножем на людей на території монастиря бенедиктинок у Ярославі. Унаслідок інциденту загинув священник, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на RMF24.

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Один зі священників помер у лікарні

Українцю інкримінують вбивство священника, замах на вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. За даними слідства, під час нападу постраждали п’ятеро людей — троє священників і двоє мирян.

Один зі священників, Станіслав Збойнович, помер у лікарні. Ще один священнослужитель після двох операцій перебуває у тяжкому, але стабільному стані. Інший поранений священник уже залишив медичний заклад. Життю двох інших постраждалих нічого не загрожує.

Підозрюваний наразі перебуває під наглядом поліції. Через стан його здоров’я проведення допиту та інших процесуальних дій залежить від висновків лікарів. У разі доведення вини чоловікові може загрожувати довічне ув’язнення.

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"31-річного чоловіка заарештували перед будівлею церкви. Під час арешту він не чинив опору та виконував накази поліцейських, що втрутилися, повідомила Божена Гараш-Волошин з районної прокуратури в Перемишлі", — йдеться в джерелі.

Примас Польщі закликав не звинувачувати українців

На напад відреагував Примас Польщі, архієпископ Войцех Поляк. Він закликав молитися за загиблого священника, постраждалих та їхніх близьких.

Водночас архієпископ закликав не переносити відповідальність за дії конкретної людини на всю українську громаду.

"Прошу також, щоб цей злочинний акт конкретної людини не породив у наших серцях ненависті та неприязні до наших сестер і братів з України", — заявив Примас Польщі.

Він також закликав поляків зберігати солідарність і відповідальність один за одного, наголосивши на важливості єдності в ситуаціях, коли відбуваються злочини та несправедливість.

Що відомо про обставини нападу

Польська прокуратура встановлює обставини перебування українця в Ярославі. За даними Fakt, чоловік приїхав із Німеччини, але не зміг перетнути кордон через відсутність страхування авто, після чого вирушив до Ярослава. Там він прийшов до монастиря, де на кухні взяв ніж і напав на людей.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на жостокий злочин українця. Він сказав, що українська сторона шокована скоєним злочином. Глава держави також наголосив на необхідності оперативно й ретельно встановити всі обставини нападу. За його словами, винуватець має понести відповідальність відповідно до закону.