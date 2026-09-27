Напад у Польщі: священник закликав не звинувачувати Україну

Промова отця Адріана, який отримав поранення внаслідок нападу в абатстві сестер-бенедиктинок у польському Ярославі. Фото: Jarosławskie Opactwo

Ярославське абатство в Польщі знову відчинило двері для вірян після нападу. Один із поранених священників, отець Адріан, вийшов із бинтами на голові та руці й виголосив проповідь. Він публічно пробачив 31-річному нападникові від свого імені та від загиблого отця Станіслава Збойновича, а також закликав людей до молитов, милосердя та єдності. Він також наголосив, що не потрібно звинувачувати увесь український народ.

Про це повідомляє Onet, передає Новини.LIVE.

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Напад на монастир у Польщі

В Ярославському абатстві тривали молитви за померлого отця Станіслава Збойновича та чотирьох інших людей, які отримали поранення.

Отець Адріан наголосив, що прощає нападника. За його словами, він також говорить від імені покійного отця Станіслава.

"І ми просимо молитов за нас. Молитов за отця Станіслава — за мир у його душі. За здоров’я отця Марека, який досі бореться за своє життя в лікарні, і за мене, щоб я міг якомога швидше повернутися до своїх обов’язків і продовжувати працювати тут", — заявив він.

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За його словами, найбільше молитов потрібно нападнику.

"Ми повинні подолати зло, яке сталося тут, у нашому абатстві, добром, любов'ю та прощенням", — каже отець Адріан.

Він закликав поляків не переносити провину зловмисника на всіх громадян України. Священник нагадав, що з початком повномасштабної війни абатство прихистило багатьох українських біженців, які відчули щиру підтримку польського народу.

"Я також хотів би попросити вас не звинувачувати народ, з якого походить злочинець. Зло було скоєно конкретною особою, яка несе відповідальність за свої дії", — заявив він.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, 24 вересня у польському Ярославі 31-річний громадянин України напав із ножем на людей, які перебували на території абатства. Внаслідок атаки є поранені та один священник помер.

Згодом на напад відреагував український лідер Володимир Зеленський, який наголосив, що країна шокована скоєним злочином. За його словами, винний повинен понести повну відповідальність.

Згодом прокуратура Польщі висунула обвинувачення 31-річному українцю Ігорю М., якого підозрюють у нападі. Суд вже обрав запобіжний захід фігуранту. Його заарештували на три місяці, але через стан здоровʼя він перебуватиме в медзакладі.